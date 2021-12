Afera 'Partygate' kvari veselje novopečenemu očku Borisu Johnsonu

Preiskava, ali so se zabave v času zaprtja res dogajale

V solzah pa je zaradi druge afere odstopila Johnsonova svetovalka Allegra Stratton. Poročali smo, da je v javnost prišel posnetek, na katerem se visoki predstavniki premierjevega urada pred začetkom novinarske konference šalijo o domnevni božični zabavi, ki naj bi decembra lani, ko so bila družabna srečanja zaradi epidemije covida-19 prepovedana. V izjavi za javnost je s solzami v očeh izrazila globoko obžalovanje, ker se je šalila v času, ko so britanski državljani bili hudo bitko s koronavirusom. Dejala je, da bo to obžalovala do konca svojega življenja. Ob tem se je, kot poročajo britanski mediji, izmikala vprašanju, ali se je zabava res zgodila.