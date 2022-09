Johnson: Rad bi se zahvalil Vladimirju Putinu za navdihujoče vodstvo

"Zahvaljujoč herojstvu ukrajinskih oboroženih sil in orožju, ki jim ga pošiljamo, čestitam svojemu častitljivemu prijatelju Jamesu Heappeyju za njegov opis dela britanskih oboroženih sil, širokega seznama orožja, ki jim ga pošiljamo, in, seveda, hvala tudi navdihujočemu vodstvu Vladimirja Putina."

Johnson je hitro ugotovil, da je naredil napako, in se popravil: "Navdihujoče vodstvo Volodimirja Zelenskega. Oprostite mi, ruske sile so bile v zadnjih dneh pregnane s številnih območij harkovske regije na severovzhodu." Johnson je dodal, da se Rusija sooča tudi z naraščajočim pritiskom na jugu ter da ne dvomi, da bo Ukrajina na koncu zmagala.

V govoru se je zavzel, da mora Združeno kraljestvo Ukrajini zagotoviti še več vojaške in ekonomske pomoči Kijevu, poroča Sky News. Ob tem je pozdravil zadnjo odločitev vlade, da bo to tudi storila. Johnson je tudi opozoril pred spodbujanjem Ukrajincev, naj sprejmejo mirovne pogoje v zameno za odstop dela ozemlja in dobavo ruskega plina v Evropo.

Johnson je veljal za velikega zaveznika ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Večkrat je tudi obiskal Kijev in poudaril, da morajo prebivalci sprejeti povečanje življenjskih stroškov, da bi se uprli Putinu.