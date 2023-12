Johnson se je opravičil svojcem žrtev covida-19: Globoko mi je žal

"Globoko mi je žal za bolečino in izgube in trpljenje žrtev in njihovih družin," je ob začetku dvodnevnega zaslišanja dejal Johnson. Priznal je, da so bile storjene določene napake, češ da bi lahko ravnali tudi drugače. Kot je dejal, prevzema osebno odgovornost za vse sprejete odločitve.

Obenem je vztrajal, da so ravnali najbolje, kot so lahko glede na takrat znane podatke. Ustavitve javnega življenja – prvo so uvedli 23. marca 2020, drugo pa 5. novembra 2020 – je zagovarjal kot zelo pomembne, poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.