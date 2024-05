Johnson se je poklonil vaščanom, ki so mu preprečili oddajo glasu

Zahtevo po predložitvi osebnega dokumenta s fotografijo je Boris Johnson uvedel kot del volilnega zakona iz leta 2022. Boris Johnson se je dan potem, ko so mu vaščani zavrnili oddajo glasu brez osebnega glasu, istim vaščanom poklonil v kolumni. Johnson je namreč prišel na volišče in skušal glasovati brez veljavne osebne izkaznice s fotografijo – torej mimo pravil, ki jih je sam uvedel.

V svoji kolumni v Daily Mailu je v odziv zapisal: "Posebej se želim pokloniti trem vaščanom, ki so me v četrtek upravičeno zavrnili, ko sem se pojavil na volišču brez dokumenta, ki bi dokazal mojo identiteto. Ko so me zavrnili, sem odšel po vozniško dovoljenje in oddal svoj glas."

Po podatkih britanske volilne komisije lani na lokalnih volitvah zaradi zakonske spremembe ni uspelo glasovati približno 14.000 volivcem. Med veljavne osebne dokumente v Veliki Britaniji sicer sodi 22 izkaznic: poleg potnega lista, osebne izkaznice in vozniškega dovoljenja imajo status osebnega dokumenta tudi vozovnice starejših za avtobus in mestni promet v Londonu, mednje pa denimo ne sodi izkaznica vojaških veteranov.

V četrtek so na Otoku potekale nadomestne volitve v Blackpoolu, izbirali pa so tudi člane v 107 lokalnih svetih in župane v enajstih mestih, med drugim v Londonu.