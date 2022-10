Johnson se vrača: s Karibov s komercialnim letom v London

Nekdanji predsednik britanske vlade Boris Johnson je bil na počitnicah v Dominikanski republiki. Sedaj naj bi se vrnil v London, ker je svojemu zavezniku že povedal, da bo ponovno kandidiral za vodenje države. Fotografijo Johnsona na letalu je posnel novinar Skynewsa Michael Herd.

Nekateri potniki so bili zmedeni, nekateri so ga tudi izžvižgali, poroča Skynews, ki navaja še, da je Johnson sedel v ekonomskem razredu v zadnjem delu letala družbe British Airways skupaj z ženo in otroki, v neposredni bližini so bili tudi varnostniki. Oblečen je bil v uradna oblačila, globoko zamišljen, eden od njegovih otrok je splezal nanj. Bili so videti kot družina, ki se vrača s počitnic, so navedli pri britanskem mediju.