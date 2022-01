Johnsonu med prvim zaprtjem države priredili tudi rojstnodnevno zabavo

Britanski premier Boris Johnson je pod vse večjimi pritiski, naj odstopi zaradi številnih razkritij o zabavah v času strogih omejitev in zaprtja države. Medtem ko so se številni Britanci držali omejitev, je bil namreč sam prisoten na večih zabavah.

V premierjevem kabinetu so za ITV News zanikali informacije o zabavi na Downing Streetu. "To je povsem neresnično. V skladu s pravili, ki so veljala v tistem času, je premier tistega večera gostil manjšo število družinskih članov na odprtem," so sporočili. Dodali so, da se je skupina ožjih sodelavcev po sestanku na kratko zbrala v premierjevem kabinetu, kjer so mu zaželeli vse najboljše za rojstni dan. "Tam je bil manj kot 10 minut," so še sporočili iz kabineta.

Britanci so zgroženi nad še enim razkritjem, ki potrjuje to, da se premier sam ni držal strogih pravil, ki jih je vlada postavila zato, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. V času, ko je Johnson praznoval rojstni dan, so bila v Združenem kraljestvu še vedno prepovedana druženja v notranjih prostorih. Na odprtem pa se je lahko naenkrat družilo le največ šest ljudi. Lokali, frizerski saloni in restavracije pa so bili zaprti.

Ta teden sicer Britanci pričakujejo poročilo višje državne uslužbenke Sue Gray, ki preiskuje informacije o zabavah na Downing Streetu sredi pandemije.