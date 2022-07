Johnson zavrnil poziv k odstopu in odstavil strankarskega tekmeca

Od torka do danes je britansko vlado zapustilo že več kot 44 funkcionarjev. Na sredine pozive članov njegovega kabineta in strankarskih kolegov, med katerimi so bili tudi notranja ministrica Priti Patel, minister za promet Grant Shapps, bojda pa tudi novoimenovani minister za finance Nadhim Zahawi, se je britanski premier odzval tako, da je odpustil ministra za stanovanjsko politiko in lokalno samoupravo Michaela Govea. Ta naj bi mu povedal, da mora odstopiti v dobro stranke torijcev in države.