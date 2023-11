Johnson znanstvenike vprašal po 'posebnem fenu za uničevanje koronavirusa'

"Dno smo dosegli, ko je delil videoposnetek tipa, ki si v nos daje poseben fen, 'da bi uničil koronavirus', ter glavnega znanstvenega svetovalca in glavnega zdravstvenega uradnika vprašal, kaj menita," je v izjavi priče, predloženi v preiskavi glede covida, zapisal Cummings.

Dominic Cummings , Johnsonov nekdanji višji politični svetovalec, je pojasnil, da je nekdanji premier Boris Johnson kazal videoposnetek z YouTuba, kjer je moški uporabljal napravo v ta namen. Posnetek je bil nato izbrisan, Johnson pa naj bi ga v skupini na aplikaciji WhatsApp poslal svojim najboljšim znanstvenikom, med drugim Siru Chrisu Whittyju in Siru Patricku Vallanceu , poroča The Guardian .

Kot je to storil že večkrat, je Cummings ponovno namignil, da se je Johnson med dvotedenskim dopustom februarja 2020 ukvarjal z biografijo Williama Shakespearja in ne s pandemijo. "Bil je zelo raztresen," je dejal Cummings in pojasnil, da se je moral Johnson ukvarjati z ločitvijo, posledično pa tudi s finančnimi težavami, ki jih je prinašala. Vrh vsega mu je težave povzročalo načrtovanje uporabe stanovanja na ulici Downing, ki je namenjeno predsedniku vlade.

"Nekdanje dekle ga je obtoževalo v medijih. Njegova trenutna izbranka je želela dokončati objavo zaroke. Rekel je, da želi delati na svoji knjigi o Shakespearju," je naštel Cummings.

Njegovo pričanje je v javnost prišlo po tem, ko je v torek v okviru preiskave glede covida-19 povedal, kako se "nedelujoči sistem" med "zlomom britanske države" ni spopadel s krizo, saj Johnson pandemije ni jemal dovolj resno oziroma jo je skušal prikazati kot manj pomembno, kot je dejansko bila.

Cummings je ocenil, da so bile ranljive skupine, kot so etnične manjšine in žrtve nasilja v družini, med razmišljanji o zapiranju popolnoma zapostavljene. Dejal je, da je bila "ena najbolj grozljivih stvari" pomanjkanje načrta za zaščito marca 2020, pri čemer naj bi jih kabinet pri dejanskem ustvarjanju načrta skušal blokirati.