Johnson se je lani v času prepovedi druženja udeležil božičnega kviza

Britanska vlada je sicer nedavno sprožila preiskavo treh druženj, ki naj bi se odvila okoli lanskega božiča, čeprav so ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa to prepovedovali. Dva od treh dogodkov naj bi se odvila prav na Downing Streetu.

Več virov je ta teden tudi za BBC potrdilo, da so na Downing Streetu organizirali božični kviz za osebje, povabila pa so ljudem vnaprej poslali po e-pošti. Vir na Downing Streetu je povedal, da sta osebi na sliki poleg premierja člana njegovega ožjega osebja, ki sta mu pomagala s tehnologijo. In čeprav je Downing Street kviz opisal kot "virtualno srečanje", so viri razkrili, da so se nekateri sicer pridružili virtualno, vendar pa so skupine ljudi, ki so se razdelile v ekipe, prišle tudi v pisarne.

V Londonu so takrat veljali strogi ukrepi, ki so prepovedovali druženje ljudi iz različnih gospodinjstev; na prostem se je lahko srečalo največ šest ljudi. Med uradnimi smernicami je bilo zapisano: "Čeprav obstajajo izjeme za službene namene, so službena božična kosila ali zabave, na katerih gre za družabno dejavnost, prepovedane."