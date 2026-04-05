Jok ujetega Timmyja se razlega kilometre daleč

Stanje kita grbavca ob otoku Poel se v zadnjih dneh ni bistveno spremenilo, so sporočili z okoljskega ministrstva v Mecklenburgu-Predpomorjanskem. Prav tako pristojni še naprej spremljajo tega približno 12 metrov dolgega morskega sesalca, gasilci pa ga redno škropijo.

A ker nemška vremenska služba za danes napoveduje močne sunke vetra vzdolž obale, bodo morali po besedah tiskovnega predstavnika gasilcev položaj škropilnikov morda prilagoditi.