Jok ujetega Timmyja se razlega kilometre daleč

Weismar , 05. 04. 2026 11.21 pred 17 urami 1 min branja 39

Avtor:
M.P.
Kit grbavec

Bodo nasedlega kita grbavca v Baltiku uspeli rešiti pravčasno? Nemški mediji poročajo, da Timmyju, kot so ga poimenovali, ne kaže dobro. Njegov jok pa se medtem razlega več kilometrov daleč od mesta Wismar, kjer je žival ujeta.

Stanje kita grbavca ob otoku Poel se v zadnjih dneh ni bistveno spremenilo, so sporočili z okoljskega ministrstva v Mecklenburgu-Predpomorjanskem. Prav tako pristojni še naprej spremljajo tega približno 12 metrov dolgega morskega sesalca, gasilci pa ga redno škropijo.

A ker nemška vremenska služba za danes napoveduje močne sunke vetra vzdolž obale, bodo morali po besedah tiskovnega predstavnika gasilcev položaj škropilnikov morda prilagoditi.

Preberi še Kit Timmy ponovno nasedel v nemških vodah

Kita je verjetno poškodoval ladijski propeler, za tem pa je nasedel v bližini mesta Wismar na severu Nemčije. Dosedanji poskusi za njegovo rešitev so bili preklicani, specialisti pa bodo kita ponovno pregledali šele po veliki noči. Po mnenju strokovnjakov bo žival najverjetneje poginila v zalivu.

Medtem se žalostno zavijanje kita, ki so ga poimenovali Timmy, ki zveni kot jok, razlega na kilometre daleč in polni naslovnice medijev. Posebni mikrofoni nizke frekvence so zvok kita zaznali celo na razdalji več kilometrov.

kit nemčija baltik

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nagec123
05. 04. 2026 20.18
naredite vse petke dela proste in prepovejte avtomobile za tisti dan.
Odgovori
+0
1 1
inside1
05. 04. 2026 18.53
a ne gre to z kakimi napihljivimi blazinami premaknit?
Odgovori
+1
2 1
3320.
05. 04. 2026 17.36
Rusi so stručkoti za reševanje nasedlih kitov, sem videl že več posnetkov, ne šparajo, ne na robi oziroma vozilih ki jih potrebujejo, ne na ljudeh.
Odgovori
+4
5 1
Observatore kita
05. 04. 2026 18.19
Rusi 😂 tudi svoje vojake v Ukrajini ne šparajo milijon že 😂
Odgovori
-9
1 10
3320.
05. 04. 2026 18.39
Potem je uktonacijev že vsaj 5 milijonov, soloh pa ne vem kaj mešaš vojno v prispevku o kitu, zafrustriranc brez življenja.
Odgovori
+7
7 0
devote
05. 04. 2026 17.08
ze 5 tonska sila bi ga premaknila v globlje morje. saj ni nasedel v svoji celotni tezi. ampak je nedelja, in se ne dela... zacnite se ostali , zdravniki , sestre, itd. , ki delate ob nedeljah po bolnicah tako govoriti.. se v svetem pismu pise, da je bilo tudi v nedeljo po njihovi judovski zelo strogi postavi dovoljeno resevati osla ce pade v vodnjak...
Odgovori
+1
3 2
Rožle Patriot
05. 04. 2026 15.49
-- Status gradbenih dovoljenj: -- Čeprav so dovoljenja "dokončna", niso nujno pravnomočna. To pomeni, da investitor gradi na lastno odgovornost. Če Upravno sodišče pozneje ugotovi nepravilnosti, bo moral investitor (MOL) povrniti prvotno stanje, kar bi bil ogromen finančni udarec .....
Odgovori
+2
6 4
periot22
05. 04. 2026 15.36
Človek je največje zlo na svetu!
Odgovori
+10
10 0
GhostWithAxe
05. 04. 2026 14.54
Vse slabse in slabse je. Vse vec je psihopatije, pomanjkanja empatije med ljudmi. Sli so domov. Torej vsaj odresili bi ga muk. Ampak ne. Naj crkne v mukah. To je danasnji clovek. Ocitno bo zopet potrebna ena velika strasna lriza, mogoce armsgedon, ena vojna kjer se bomo nazrli strahit da bomo potem lahko spet ljudje za nekaj generacij - preden zopet clovestvo pozabi. Ljudje smo najslabse - zato je vsak ki misli da ne bo prisel dan ko se bos moral bat soseda ki bo brez kancka empatije prisel po.tvoje zaloge hrane, pijace, zdravil, energentov. Vprasanje casa. Srecno naivni kekci.
Odgovori
+13
13 0
Ga. Nutrija
05. 04. 2026 14.49
Najverjetneje bo Janša kriv za vse
Odgovori
-5
2 7
ledr
05. 04. 2026 21.07
Tvoji so najbolj krivi, da ti obstajaš!
Odgovori
0 0
York
05. 04. 2026 14.37
Dobre misli za ubogega kita, da se dobro konča.
Odgovori
+15
15 0
mmickica
05. 04. 2026 14.20
Ce mu ne morejo pomagat, naj ga raje odresijo muk. Uboga zival.
Odgovori
+18
18 0
RATO
05. 04. 2026 14.09
Upajmo 😥, da ko bomo mi potrebovali pomoč "strokovnjakov" 😩 ne bo slučajno ta čas sovpadal z kakšnim praznikom 😒 Zaupanje se gradi z dejanji 🤐
Odgovori
+11
13 2
Rožle Patriot
05. 04. 2026 13.45
C0 kanal = Tempirana bomba ... !!!
Odgovori
+3
7 4
Myself
05. 04. 2026 13.39
Ne razumem zakaj ne resijo teh kitov, ki nasedajo. Ne razumem
Odgovori
+11
14 3
Desno
05. 04. 2026 13.51
Kkao boš 20 ton kar tako rešil v morju. Daj me razsvetli
Odgovori
+6
7 1
Ga. Nutrija
05. 04. 2026 14.50
Daj jih ti. Najlažje je iz kavča ukazovat
Odgovori
+4
5 1
Angelina145
05. 04. 2026 13.27
Pa daj da pri vsej tehnologiji ki jo imamo ne moremo pomagati tej mogocni zivali.
Odgovori
+17
17 0
Pig Brother
05. 04. 2026 13.21
grozno
Odgovori
+12
12 0
rok1211
05. 04. 2026 13.05
Skoraj toliko kot jok Janše 😂
Odgovori
-27
4 31
Artechh
05. 04. 2026 13.23
Najdi pomoč
Odgovori
+19
23 4
rok1211
05. 04. 2026 17.58
boli?
Odgovori
-1
0 1
PegySue
05. 04. 2026 13.01
Zdi se,kot da v mirnem vremenu čakajo na sunke vetra,da bodo odgovorni lahko opravičili,zakaj do sedaj niso storili še ničesar. Če prav razumem uboga žival potrebuje tako zdravljenje,kot pomoč,da se premakne,ker je nasedla a ne eno,ne drugo se ne zgodi zaradi napovedanih sunkov vetra? Še največ so do sedaj naredili gasilci. Kje so zagovorniki živali,inšpektorji in vsi,ki so pristojni za takšne primere? Menda ne bo jokajoča žival poginila med prazniki z izgovorom na slabo vreme?!
Odgovori
+21
21 0
victini
05. 04. 2026 12.55
Mojga joka zaradi koruptivne slovenije pa noben ne slisi :(
Odgovori
-3
13 16
kunccix
05. 04. 2026 13.02
Slišijo ga v ustanovah, kamor sodite, le pogum vam manjka…
Odgovori
+7
11 4
Ga. Nutrija
05. 04. 2026 14.50
Golobova vlada je zavozila slovenijo
Odgovori
+1
4 3
Quatflow
05. 04. 2026 12.54
Koliko podvodnih živali poškodujejo ladje, se sploh ne zavedamo.. žalostno. Kako se bo iz tega izvlekel vprašanje, trpi pa zelo.
Odgovori
+17
17 0
Medo888
05. 04. 2026 12.43
Ubogi kit
Odgovori
+20
20 0
