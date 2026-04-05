Jok ujetega Timmyja se razlega kilometre daleč

Stanje kita grbavca ob otoku Poel se v zadnjih dneh ni bistveno spremenilo, so sporočili z okoljskega ministrstva v Mecklenburgu-Predpomorjanskem. Prav tako pristojni še naprej spremljajo tega približno 12 metrov dolgega morskega sesalca, gasilci pa ga redno škropijo.
A ker nemška vremenska služba za danes napoveduje močne sunke vetra vzdolž obale, bodo morali po besedah tiskovnega predstavnika gasilcev položaj škropilnikov morda prilagoditi.
Kita je verjetno poškodoval ladijski propeler, za tem pa je nasedel v bližini mesta Wismar na severu Nemčije. Dosedanji poskusi za njegovo rešitev so bili preklicani, specialisti pa bodo kita ponovno pregledali šele po veliki noči. Po mnenju strokovnjakov bo žival najverjetneje poginila v zalivu.
Medtem se žalostno zavijanje kita, ki so ga poimenovali Timmy, ki zveni kot jok, razlega na kilometre daleč in polni naslovnice medijev. Posebni mikrofoni nizke frekvence so zvok kita zaznali celo na razdalji več kilometrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.