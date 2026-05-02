Tujina

Timmy je svoboden

Berlin, 02. 05. 2026 10.28 pred 17 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.P.
Kit Timmy

Po več tednih borb, joka in iskanja rešitev je 12-metrskemu kitu grbavcu uspelo. S pomočjo aktivistov se je rešil plitkega zaliva v Baltskem morju ter po večdnevnem potovanju v posebnem transportnem kontejnerju svobodno zaplaval v Severnem morju.

Kita z vzdevkom Timmy, čigar usoda je Nemčijo pretresala vse od konca marca, ko je prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu, so v soboto zjutraj izpustili v vode Severnega morja, poroča Deutsche Welle. Timmy naj bi brez pomoči sam priplaval iz posebne transportne barže, napolnjene z vodo.

Timmy pošprical z vodo
FOTO: AP

Mlada žival je v minulih dneh iz Baltskega morja potovala proti Severnemu morju, kamor so 12-metrskega morskega sesalca prepeljali, da bi bil ta čim bližje oceanu. Pretekli poskusi, da bi se brez večje pomoči rešil sam, so bili namreč neuspešni, saj je kit večkrat nasedel na peščenem dnu morja.

Aktivisti upajo, da bo Timmy zdaj nadaljeval svojo pot proti Atlantskemu oceanu.

Nevarnosti še ni konec

A čeprav kit zdaj svobodno plava v bolj slanih, hladnejših vodah ob severni Evropi, pa je še vedno v nevarnosti, saj se mu je zdravje od prvotnega nasedanja poslabšalo. Prav tako je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da država ne izvaja reševanja kitov.

Morski biolog Fabian Ritter je medtem za Deutsche Welle povedal, da se morajo reševalci pred izpustitvijo živali najprej prepričati, da lahko Timmy obvladuje globoko vodo. Opozoril je namreč, da je kit "negibno" ležal v plitvem zalivu dlje časa, zaradi česar so verjetno njegove mišice okorele in posledično morda ne bo mogel takoj zaplavati.

"V primeru manjših kitov, ki jih po mirovanju na morskem dnu ponovno vrnete v globlje vode, jih morate nekaj časa najprej podpirati, da se lahko nato znova naravno premikajo in dejansko plavajo. Če tega ne storite, se potopijo na tla in zadušijo. To je torej resnična nevarnost," je opozoril.

A po besedah tistih, ki so kita pospremili na svobodo, se to očitno ni zgodilo. Po zapustitvi svojega prebivališča zadnjih nekaj dni se je namreč po poročanju Kronen Zeitunga za kratek čas pojavil ob boku ladje, iz sebe iztisnil curek vode, nato pa se je potopil in odplaval.

Njegova reševalna ekipa je sicer sporočila, da žival ob spremljanju njenega začetnega gibanja nadaljuje svoje potovanje, in to v pravo smer. Pobudnica Karin Walter-Mommert je to potrdila za francosko tiskovno agencijo AFP.

Timmy nosi sledilno napravo, s katero bodo lahko tudi v prihodnje spremljali njegovo gibanje.

Nemške oblasti popustile pritisku javnosti?

Nekateri okoljski aktivisti in aktivisti za pravice živali so kritizirali reševanje Timmyja ter njegov prevoz do Severnega morja. Med drugim trdijo, da so kita odpeljali predaleč in da bi ga lahko prevoz le še bolj obremenil.

Nemške oblasti so sicer reševanje živali opustile v začetku aprila, nato pa očitno popustile pritisku javnosti in odobrile najnovejši načrt reševanja, ki sta ga financirala dva bogata podjetnika.

kit grbavec timmy nemčija reševanje

KOMENTARJI2

PegySue
02. 05. 2026 11.33
Srečno Timmy in ne vračaj se več nazaj!
Hugh_Mungus
02. 05. 2026 11.32
Državni veljaki so trdili, da bo itak "v parih dneh poginil". No, 14 dni kasneje se je še vedno matral na sipini. na srečo je prevladalo sočutje in razum.
