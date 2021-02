Joliejeva na dražbi prodaja sliko, ki jo je ustvaril Winston Churchill

Vprašanje za dva milijona evrov: kaj bi lahko povezovalo hollywoodsko zvezdo Angelino Jolie in legendarnega politika Winstona Churchilla, ki je vodil Veliko Britanijo med drugo svetovno vojno? To je nekaj njegovega, kar bo njej prineslo od 1,7 do 2,8 milijona evrov. Gre za sliko, ki jo je Churchill ustvaril leta 1943 in podaril tedanjemu ameriškemu predsedniku Rooseveltu. Kako je končala pri Angelini, ki jo prodaja na bližnji dražbi v Londonu?

