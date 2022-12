Jones bi rad bankrotiral. Odvetnik družin: Strahopetna poteza ne bo delovala

Po njegovem so bili igralci tudi učitelji in sorodniki žrtev, ki pa so imeli nato dovolj njegovih teorij zarote, ki so jim povzročale hude duševne bolečine – in so ga tožili.

48-letni Jones je sicer trdil, da je bilo streljanje "lažno kot bankovec za tri dolarje", trdil je, da je bil celoten dogodek zrežiran, da bi lahko omejili pravice do orožja.

Sodišče ga je nato obsodilo, so pa njegovi odvetniki povedali, da se bodo pritožili zoper obe sodbi.

Jones pa je torej zdaj vložil zahtevo za zaščito pred upniki pri ameriškem stečajnem sodišču v Houstonu v Teksasu. V dokumentih je dejal, da ima med 1 in 10 milijoni evrov sredstev in med 1 in 10 milijardami evrov obveznosti.

Oblika stečaja, za katero prosi Jones, omogoča podjetju ali posamezniku, da predlaga načrt reorganizacije, ki bo omogočil nadaljevanje poslovanja in hkrati odplačilo dolgov, poroča Sky News.

Odvetnik iz Connecticuta, ki zastopa družine žrtev, Christopher Mattei, je medtem za CNN povedal, da Jonesova prijava osebnega stečaja "ne bo delovala". "Kot vsaka druga strahopetna poteza Alexa Jonesa tudi ta bankrot ne bo deloval," je dejal. "Sistem stečaja ne ščiti nikogar, ki se ukvarja z namernimi in nesramnimi napadi na druge, kot je to storil gospod Jones. Ameriški pravosodni sistem bo Alexa Jonesa poklical na odgovornost in nikoli ne bomo nehali vztrajati pri tem, da se uveljavi razsodba porote."