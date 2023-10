'Joran van der Sloot ni več osumljenec umora moje hčerke. On je morilec'

Po 18 letih je primer Natalee Holloway, ameriške najstnice, ki je izginila med šolskim izletom na Arubi, zaključen. Glavni osumljenec, 36-letni Nizozemec Joran van der Sloot, ki že prestaja 28-letno zaporno kazen zaradi drugega umora, je končno vse priznal, povedal je tudi, kako se je znebil trupla. Posmrtnih ostankov nesrečne dijakinje nikoli niso našli.

icon-expand Beth Holloway pred sliko svoje hčerke Natalee FOTO: AP

Konec je. Po 18 letih so starši pogrešane ameriške dijakinje Natalee Holloway vendarle dočakali neke vrste zaključek. Glavni osumljenec, danes 36-letni nizozemski serijski morilec Joran van der Sloot, ki ga je najstnica spoznala na večer pred izginotjem, je priznal, da jo je umoril in se znebil trupla. "Joran van der Sloot ni več osumljenec v primeru umora moje hčerke. On je morilec," je dejala mama Beth Holloway, ki se je na sodišču soočila z njim. "Dejal je, da jo je ubil na plaži na Arubi in njeno truplo odvrgel v vodo. Potem je ni več videl," je še povedala in dodala, da je to storil sam, njegovo zgodbo pa da so preverili tudi z detektorjem laži. Posmrtnih ostankov še vedno niso našli.

icon-expand Izginotje Natalee Holloway FOTO: AP

Zgodba 18-letne dijakinje, ki je izginila med zaključnim izletom na Arubo 30. maja 2005, je obkrožila svet. Po njej so posneli dokaj uspešen film, ki je doživel tudi nadaljevanje, in napisali več knjig. Starša sta izdala vsak svojo, pod eno pa se je podpisal tudi morilec njune hčerke. Napisal jo je skupaj z novinarko Zvezdano Vukojevic, v njej opisuje svojo različico dogodkov v noči, ko je Natalee izginila, in medijsko norijo, ki je sledila. V njej še vedno vztraja, da je nedolžen. Do priznanja krivde bo minilo še 16 let, vmes bo znova moril. Takrat 21-letno študentko poslovnih ved Stephany Flores je ubil v hotelski sobi v Limi 30. maja 2010, natanko pet let po Natalee. Le da je tokrat za seboj pustil dovolj sledi. Poskušal je zbežati, a so ga štiri dni po umoru prijeli v Čilu in izročili v Peru, kjer so ga obsodili na 28 let zapora.

icon-expand Aretacija Jorana van der Sloota FOTO: Profimedia