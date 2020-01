Jordan po Kobejevi smrti: Rad sem ga imel, bil mi je kot brat

"Z besedami ne morem opisati bolečine, ki jo čutim. Rad sem ga imel, bil mi je kot brat. Pogosto sva govorila in zelo bom pogrešal najine pogovore. Kobe je bil tudi neverjeten oče, ki je oboževal svojo družino in bil zelo ponosen na hčerino ljubezen do košarke. Skupaj z Yvette izražava najgloblje sožalje Vanessi, Lakersem in vsem njegovim oboževalcem po svetu," je dejal.

Košarkar Dwyane Wade je o Kobeju spregovoril v videoposnetkih na Instagramu. "Zdi se, kot da gre za slabe sanje, iz katerih se hočeš zbuditi. Nočna mora," pripoveduje skozi solze. "Žalosten dan, ne morem reči drugače. Z družino si pripovedujemo zgodbe o Kobeju. Toliko trenutkov nam je dal in hvaležen sem za to. Bil je eden mojih najljubših igralcev in zelo bom pogrešal najino prijateljstvo."

Earvin Magic Johnson , upokojeni igralec Lakersov, je v seriji tvitov zapisal:"Rad ga imam – njega, njegovo družino in vse, za kar se je zavzemal na igrišču in izven njega. Moj prijatelj, legenda, oče, sin, brat, največji Laker vseh časov. Težko je to sprejeti. Kobe je bil vodja naše igre, mentor moškim in ženskim igralcem."

Legenda golfa Tiger Woods je spregovoril o njegovi tekmovalnosti. "Ogenj. Gorel je tako tekmovalno in z željo po zmagi. Vsakič znova je zažigal na igrišču, na obeh straneh. Zaklenil je obrambo, v napadu je dominiral. V zgodovini NBA ni veliko igralcev, ki se lahko pohvalijo s tem. Vsakič, ko je bil v igri, si je vzel najboljšega igralca in ga za 48 minut onesposobil. To je bilo najbolj impresivno pri njegovi karieri."

Nekdanji trener Lakersov Phil Jackson , ki je s Kobejem osvojil pet NBA prvenstev, je v izjavi zapisal, da je nesreča helikopterja tragedija za več družin. "Moje srce je z Vanesso in družinami, ki so izgubile svoje ljubljene. Kobe je bil izbranec – poseben na različne načine za veliko ljudi. Najin odnos trener – igralec je presegel normo. Šel je skozi tančico."

Posebej čustven odziv je na družbenih omrežjih pustil Kobejev nekdanji soigralec Shaquille O'Neal , s katerim sta tvorila enega najbolj dominantnih dvojcev pri LA Lakersih. Pretresen je ob smrti prijatelja zapisal: "Kobe je bil veliko več kot le športnik. Bil je družinski človek. To je tisto, kjer sva imela največ skupnega. Njegove otroke bi objel, kot da so moji, in on bi naredil enako z mojimi. Njegova ljubljenka Gigi je bila rojena na isti dan kot moja mlajša hčerka Me'Arah."

Nekdanji Laker Karim Abdul Jabar pa je tvitnil posnetek, v katerem je pojasnil, da je Kobejeva smrt "izguba, ki jo je težko sprejeti". Ekipa Dallas Mavericks je sporočila, da bo v Kobejevo čast upokojila številko njegove majice. "Številke 24 ne bo v naši ekipi nosil nihče več," je na Twitterju sporočil lastnik Mavericksov Mark Cuban . "Kobe je bil ambasador naše igre, legenda in svetovna ikona. Nad vsem pa je bil ljubeč in predan oče." Ko se je Kobe upokojil, so tudi LA Lakersi upokojili majice s številkama 8 in 24, ki ju je nosil v svoji karieri. Je edini košarkar, ki ima upokojeni dve številki.

Še pred tem je v prvi objavi Shaquille zapisal, da ni besed, s katerimi bi opisal bolečino, ki jo čuti ob izgubili brata in nečakinje Gigi. "Rad vaju imam, pogrešali vas bomo. Slabo mi je," je še zapisal O'Neal.

Obama: Izguba Gianne je za naju kot starša še bolj srce parajoča

Že v nedeljo se je na Twitterju oglasil ameriški predsednik Donald Trump, ki je zapisal, da je to "strašna novica". Njegova soproga Melania je tvitnila, da je z mislimi in molitvami pri njegovi družini. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary Clintonsta izrazila sožalje in zapisala, da je Kobe živel zelo veliko življenje v zelo kratkem času. "Predvsem pa je imel rad svojo družino. Kobe je prinesel vznemirjenje in veselje vsem košarkarskim navdušencem ne samo v Los Angelesu, pač pa po celotni ZDA in po svetu. Toliko, kolikor je bil vodja na igrišču, se je tudi zavzemal za mlade ljudi, še posebej za ranljive skupine in brezdomce."

Nekdanji ameriški predsednik in velik ljubitelj športa Barack Obama pa je zapisal, da je bil Kobe legenda na igrišču in je šele začenjal nekaj, kar bi bilo drugo dejanje. "Izguba Gianne je za naju kot starša še bolj srce parajoča. Z Michelle na ta nepredstavljivi dan pošiljava ljubezen Vanessi in celotni družini Bryant."