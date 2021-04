Jordanija prepovedala poročanje o domnevni zaroti jordanskega princa

Generalni tožilec v glavnem mestu Jordanije je prepovedal objavo kakršnihkoli informacij o domnevni zaroti, v kateri naj bi sodeloval tudi kraljev polbrat princ Hamzah bin AlHussein . Razlog za to je odločitev, da bi preiskava ostala tajna, pravi tožilec Hassan al-Abdallat , poroča The Guardian . "Prepoved vključuje objavo v vseh avdiovizualnih medijih in na družbenih omrežjih, prav tako pa prepoveduje objavo vseh slik ali videoposnetkov," je dejal tožilec.

"Ostal bom zvest zapuščini svojih prednikov, hodil po njihovi poti, zvest svoji poti in svojemu sporočilu ter njegovemu veličanstvu," je dejal v podpisanem pismu, ki ga je citirala palača. Zapisal je tudi, da bo vedno pripravljen pomagati in podpreti njegovo veličanstvo ter njegovega prestolonaslednika.

Vlada sicer princa obtožuje sodelovanja s tujimi strankami in poskusa destabilizacije države. Princ Hamzah je to sicer zanikal, dva dni po objavi videa, v katerem kritizira oblast, pa se je po posredovanju kraljeve družine tudi zavezal jordanskemu kralju Abdullahu. Hamzah, ki mu je leta 2004 kralj odvzel naslov prestolonaslednika, se je izkazal kot velik kritik jordanske oblasti. Poleg korupcije in nepotizma jordansko vodstvo obtožuje tudi avtoritarne vladavine.

V videoposnetku se je obregnil tudi ob "nesposobnost, ki je v naši vladni strukturi prevladovala zadnjih 15 do 20 let in je bila vsako leto slabša." Dejal je, da nihče ne more govoriti ali izraziti mnenja o ničemer, ne da bi ga ustrahovali, aretirali, nadlegovali ali mu celo grozili.