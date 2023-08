Jordanija sestrelila dron iz Sirije s paketom metamfetamina

Državna tiskovna agencija se je sklicevala na vir v jordanski vojski, ki je dejal, da so sprva nad dronom prevzeli nadzor, nato pa so ga sestrelili. Drogo so izročili pristojnim organom, poroča Al Jezeera.

V vojni razdejana Sirija je sicer postala središče več milijard vredne trgovine s prepovedanimi drogami, pri čemer je Jordanija večkrat glavna tranzitna pot do zalivskih držav.

Da je trgovina z drogo vse večji problem, sta obe strani razpravljali tudi na sestanku svojih vojaških in varnostnih sil, a Jordanija trdi, da Damask svojih obljub ni izpolnil in da se stanje na terenu ne izboljšuje.

Sirski predsednik Bašar al Asad je prejšnji teden v intervjuju zanikal vpletenost Sirije v trgovino s prepovedanimi drogami in dejal, da si Sirija skupaj z arabskimi država prizadeva za ukrotitev ilegalne trgovine.

Drone, ki so preleteli iz Sirije, so v Jordaniji že večkrat sestrelili, vendar so v redkih primerih poleg drona zasegli še drogo. Junija so sestrelili tri drone, ki so iz Sirije poskušala prileteli v Jordanijo, od tega je bil en dron naložen z orožjem.