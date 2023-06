Jordanski princ Husein oddan: omrežila ga je 29-letna Saudijka

28-letni jordanski prestolonaslednik se je poročil z 29-letno Rajvo Alseif, rojeno v Savdski Arabiji, na razkošnem slavju, ki združuje tradicijo in sodobnost. Srečanja so se udeležili tudi britanski kraljevi predstavniki in visoki ameriški dostojanstveniki.

Jordanski kronski princ Husein bin Abdulah in Savdijka Rajva Alseif sta si na slovesnostih v jordanski prestolnici Aman obljubila večno zvestobo. Obreda so se udeležili tudi ugledni kraljevi in politični dostojanstveniki z vsega sveta, med njimi britanski princ William in princesa Kate ter prva dama ZDA Jill Biden in ameriški odposlanec za podnebje John Kerry.

Kraljeva poroka se praznuje po celi državi, slavje je na vseh ulicah, saj je palača razglasila državni praznik ter pripravila vrsto praznovanj in koncertov. 28-letni kronski princ Husein je kapetan v jordanski vojski, pred tem pa je diplomiral na univerzi Georgetown v ZDA. Na mednarodnem prizorišču si je pridobil priznanje z govorom v Generalni skupščini Združenih narodov. Do poroke sicer prihaja tudi po veliki politični krizi leta 2021, ko je bil polbrat kralja Abdulaha II. in nekdanji kronski princ Hamzah obtožen vpletenosti v poskus državnega udara. Hamzahu sicer ni bilo nikoli sojeno, so mu pa odvzeli naslov princa. "To ni le poroka, to je predstavitev prihodnjega jordanskega kralja," je za agencijo Associated Press povedal politični analitik Amer Sabaileh. "Vprašanje kronskega princa je zaključeno."

Prestolonaslednik se je poročil z Rajvo Alseif iz Savdske Arabije – 29-letnico, ki prihaja iz iste družine po materini strani kot savdski kralj Salman. Njen oče milijarder je lastnik gradbenega podjetja v Savdski Arabiji. Rajva je študirala na Fakulteti za arhitekturo univerze Syracuse v ameriški zvezni državi New York. Nato se je preselila v Los Angeles in delala v arhitekturnem podjetju, hkrati pa je diplomirala na modnem inštitutu.

Nevesta, oblečena v elegantno belo obleko, je prispela v palačo Zahran v rolls-royceu phantom V iz leta 1968, narejenem po meri za pokojno prababico prestolonaslednika. Prestolonaslednik je prišel že prej v polni svečani vojaški uniformi s sabljo z zlatim ročajem. Družine in njihovi gostje so se zbrali v paviljonu na prostem, obdanem z urejenimi vrtovi, na tradicionalnem muslimanskem poročnem obredu, znanem kot "katb al-ketab". Nekaj kilometrov stran je množica, ki se je zbrala v starodavnem rimskem amfiteatru, glasno vzklikala, ko so na širokem zaslonu, postavljenem za to priložnost, opazovali, kako sta se zaobljubila in si izmenjala prstana. Po nekaj minutah tišine je na tisoče ljudi vstalo, mahalo z zastavami in vzklikalo od navdušenja na eni od številnih zabav, ki so potekale po vsej državi.

Navdušenje nad poroko, ki je obenem največji jordanski kraljevi dogodek v zadnjih letih, je v glavnem mestu Amanu, kjer so čestitke s Huseinom in njegovo žarečo nevesto krasile avtobuse in visele na velikih plakatih, vedno večje.

Kraljevina je četrtek razglasila za državni praznik, da bi se po poročni maši lahko zbrale množice ljudi, ki bi mahale koloni rdečih džipov Land Rover, kar je poklon tradicionalnemu sprevodu konjenikov, oblečenih v rdeče plašče, v času vladavine ustanovitelja države, kralja Abdulaha I. Po vsej državi so postavljeni veliki zasloni, na katerih bodo množice lahko spremljale dogajanje.

Palača Zahran v Amanu, kjer je potekala poročna slovesnost, ni doživela takšnega pompa od leta 1993, ko se je na podobno sončen junijski dan Abdulah poročil z Ranijo, ki se je rodila v Kuvajtu palestinskim staršem. Desetletja prej je Abdulahov oče, pokojni kralj Husein, na istem vrtu zapečatil zaobljubo s svojo drugo ženo, britansko državljanko Antoinette Gardiner. Poleg valižanskega princa in princese je na seznamu gostov tudi vrsta tujih aristokratov in visokih uradnikov, vključno z visokimi kraljevimi predstavniki iz Evrope in Azije. Verjetno so prišli tudi savdski aristokrati.

