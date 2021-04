Jordanski princ, obtožen kovanja zarote: Ne bom spoštoval ukazov vojske

Jordanski princ Hamza bin Husein, polbrat kralja Abdulaha II. in nekdanji prestolonaslednik, je v novem posnetku sporočil, da ne bo spoštoval ukazov vojske, ki mu je prepovedala komunikacijo z zunanjim svetom. Hamza je pristal v hišnem priporu, ker naj bi koval zaroto z namenom destabilizacije države.

"Zagotovo ne bom ubogal, ko rečejo, da ne smeš iti ven ali tvitati ali se obračati na ljudi in da smeš videti le svojo družino. Pričakujem, da tovrstna komunikacija nikakor ni sprejemljiva,"je sporočil Hamza v avdio posnetku, ki je v nedeljo zvečer zaokrožil po spletnih družbenih omrežjih. Obenem je sicer dejal, da zaenkrat ne bo sprejemal nobenih ukrepov, saj ne želi še dodatno zaostrovati situacije.

Jordanske oblasti v soboto izvedle več aretacij Jordanske oblasti so pred tem v soboto zaradi domnevne zarote proti kralju Abdulahu II. izvedle več aretacij. Med okoli 15 pridržanimi so bili tudi posamezniki, ki so blizu kraljevi družini, da je v hišnem priporu, pa je v video posnetku, ki ga je v soboto posredoval britanskemu BBC, sporočil tudi nekdanji jordanski prestolonaslednik. Obenem je zanikal, da bi bil del kakršne koli zarote ali hudodelske organizacije, a dejal, da se je hašemitska dinastija "zataknila v korupciji, nepotizmu in zmedi" in da nihče ne sme kritizirati oblasti.

Oblasti so nato v nedeljo sporočile, da jim je uspelo ustaviti poskus destabilizacije države, v katerega je bil vpleten tudi Hamza. Ta naj bi sodeloval s tujini silami, ki so želele spodkopati varnost Jordanije. Jordanska vojska je sicer zanikala, da bi bil Hamza v hišnem priporu. Sporočila pa je, da je dobila ukaz, naj prepreči dejavnosti, ki bi lahko ogrozile"varnost in stabilnost" države. Princa naj bi zato prosili, da ustavi nekatere dejavnosti.

Hamza je najstarejši sin umrlega kralja Huseina in njegove četrte soproge, kraljice Nur, ki je bila rojena v ZDA. Po smrti Huseina je prestol zasedel Huseinov najstarejši sin Abdulah II., ki je svojega polbrata Hamzo v skladu z željami umrlega kralja imenoval za prestolonaslednika. Po nekaj letih pa mu je odvzel ta naziv ter ga kasneje podelil svojemu najstarejšemu sinu. Zakaj točno so se oblasti prav zdaj odločile ukrepati proti Hamzi, po pisanjuReutersa ni povsem jasno, saj ta ne predstavlja neposredne grožnje kraljevini. Je pa res, da je Hamza, ki je priljubljen predvsem med revnejšim prebivalstvom in nastopa precej populistično, v zadnjem času okrepil svoje javne nastope in tudi kritike na račun kralja in njegove vlade.