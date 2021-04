Jordanski princ v hišnem priporu iz 'varnostnih razlogov'

Princ Hamza bin al Husein, polbrat jordanskega kralja Abdulaha II., je sporočil, da je v hišnem priporu. Trdi, da je bil kaznovan, ker se je udeležil sestankov, na katerih so kritizirali kralja. Jordanske oblasti so sicer v soboto "iz varnostnih razlogov" izvedle številne aretacije. Med pridržanimi so tudi posamezniki, ki so blizu kraljevi družini.

Jordanski princ v hišnem priporu

V videoposnetku, ki ga je njegov odvetnik v soboto posredoval britanski televiziji BBC, je nekdanji jordanski prestolonaslednik princ Hamza bin al Husein, sicer polbrat kralja Abdulaha II., razkril, da ga je v soboto zjutraj na njegovem domu obiskal vojaški vodja države in mu dejal, da "ne sme zapustiti doma, komunicirati z ljudmi, ali se z njimi srečevati". Dejal je, da so mu odvzeli varovanje ter mu prekinili telefonsko in internetno povezavo. Princ je vladajoči sistem obtožil nekompetentnosti, korupcije in nadlegovanja. Dejal je, da se je vlada odločila, da so "njeni zasebni interesi, njeni finančni interesi, njena korupcija bolj pomembni od življenj, dostojanstva in prihodnosti 10 milijonov ljudi", ki živijo v Jordaniji. Opozoril je, da je prav jordanska vlada odgovorna za poslabšanje razmer na področju človekovih pravic v državi. V soboto so sicer v državi aretirali več ljudi zaradi domnevne zarote proti jordanskem kralju. Na območju kraljeve palače na obrobju prestolnice Aman pa je okrepljeno varovanje.

Princ Hamza (na skrajni levi) in kralj Abdulah II. (na skrajni desni)

Podrobnosti o dogajanju naj bi jordanske oblasti razkrile danes, ki pa ob tem poudarjajo, da je stabilnost države skrajna meja, ki je ni mogoče prečkati. Jordanska vojska je sicer zanikala, da bi bil princ Hamza v hišnem priporu. Kot so sporočili, so zgolj dobili ukaz, naj preprečijo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile "varnost in stabilnost" države. Načelnik generalštaba Jusuf Huneiti je po poročanju AFP pojasnil, da so princa "prosili, naj ustavi nekatere dejavnosti, s katerimi bi lahko omajali stabilnost in varnost Jordanije". Princ se je nedavno srečal s plemenskimi poglavarji, kjer naj bi si utrdil podporo. "Nisem del nobene zarote ali hudodelske organizacije, ali skupine, ki bi jo podpirale tuje sile, kot vedno trdijo za vsakega, ki spregovori," je sam zanikal namigovanja, da bi bil del načrta za destabilizacijo države. Prepričan je, da se je hašemitska kraljevina "zataknila v korupciji, nepotizmu in zmedi", kjer nihče ne sme kritizirati oblasti.

Moški bere časopis v Jordaniji

"Nisem oseba, ki je odgovorna za razkroj upravljanja, korupcijo in nekompetentnost, ki je prisotna v naši vladajoči strukturi v zadnjih 15-20 letih in se samo še poslabšuje ... In jaz nisem odgovoren za pomanjkanje zaupanja ljudi v njihove institucije," je dejal princ Hamza v videoposnetku. Opozoril je še, da so v državi dosegli točko, kjer nihče ne sme spregovoriti, izraziti svoje mnenje o ničemer, ne da bi ga zato napadali, aretirali, nadlegovali in mu grozili. Jordanske varnostne sile so med drugim aretirale tudi Basema Ibrahima Awadalaha, nekdanjega svetovalca kralja Abdulaha II., pa tudi Šarifa Hasana bin Zaida, člana kraljeve družine, in več drugih zaradi posameznikov. Princ Hamza je nekdanji prestolonaslednik, vendar pa ga je kralj Abdulah II. umaknil s seznama prestolonaslednikov in si tako še utrdil moč. Po tradiciji hašemitske dinastije je sicer prestolonaslednik kraljev najstarejši sin, vendar pa lahko monarh za svojega prestolonaslednika imenuje tudi brata. Regionalne sile, med drugim Egipt in Savdska Arabija, so izrazile podporo kralju Abdulahu II. Jordanska oblast je tudi ena glavnih zaveznic ZDA v kampanji proti teroristični skupini IS.