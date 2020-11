Joseph Biden po 32 letih prizadevanj vendarle v Belo hišo

Biden in demokrati so prepričani, da republikanec Donald Trump ogroža temelje ameriške demokracije in ga je bilo treba spraviti iz Bele hiše. Bidna so demokratski volivci na strankarskih volitvah in zborovanjih izbrali kot najvarnejšo opcijo iz množice več kot 20 kandidatov, ki so se potegovali za nominacijo.

Med demokrati in neodvisnimi, pa tudi nekaterimi republikanci Biden velja za sredinskega politika, čeprav Trumpovi podporniki trdijo, da bo njegova zmaga prinesla radikalen zasuk države v levo. Poleg tega nasprotniki namigujejo, da Biden na položaju ne bo dolgo, da bo vladal le en mandat, nakar bo stranko prevzela podpredsedniška kandidatka, 55-letna temnopolta Kamala Harris.

Trumpovi republikanci pravijo, da je Biden marioneta v rokah skrajne levice, kar je sam na televizijskem soočenju s Trumpom 29. septembra v Clevelandu zavrnil s samozavestno izjavo: "Demokratska stranka sem jaz."