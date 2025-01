Hrvaški minister po objavi posnetka, na katerem strelja iz avtomobila, odstopil

Na posnetku Dabro sedi neprivezan na sovoznikovem sedežu, ob narodni glasbi skozi okno stegne roko s pištolo in sproži 15 strelov. Pred tem še pove: " Samo za mojega brata Marija."

Posnetek naj bi v bližini naseljenega kraja. Dabra se je po objavi posnetka, ki je v hrvaških medijih zaokrožil v petek popoldne, najprej opravičil in dodal, da se je incident zgodil pred več leti. Streljal pa da je s slepimi naboji v "trenutku nepremišljenosti".

Sredi noči pa je hrvaški minister na svojem Facebooku sporočil, da odstopa. K odstopu ga je sicer pozval premier Andrej Plenković, ki je z ministrom govoril že sinoči, poroča Net.hr.

V objavi na Facebooku je Dabra zapisal, da si je prizadeval za izboljšanje kmetijstva in odpravo nepravilnosti, zaradi česar je bil, kot trdi sam, deležen velikega pritiska in groženj. "Čeprav sem pripravljen nadaljevati svoj boj za izboljšanje sektorja, ki sem ga vodil, se zavedam, da okoliščine, v katerih sem se znašel, ustvarjajo dodatno breme tako vladi kot moji stranki." Ob odstopu se je zahvalil predsedniku vlade, kolegom, sodelavcem in državljanom za podporo.