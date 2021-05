Jourova: Spletne platforme ne smejo biti več edini nadzorniki lastne dejavnosti

Evropska komisija želi s smernicami okrepiti kodeks ravnanja proti dezinformacijam, ki je bil vzpostavljen leta 2018, po razkritjih, da so platforme olajšale in širile napačne informacije v obdobju pred referendumom o izstopu Velike Britanije iz EU in ameriškimi volitvami leta 2016.

Kodeks so med drugim podpisali Google, Facebook, Twitter, Microsoft, TikTok, pa tudi akterji v oglaševalskem sektorju. Evropska komisija sedaj - tudi v luči pandemije covida-19 - od podpisnikov pričakuje, da bodo šli v svojih zavezah, ki so sicer neobvezujoče in zaenkrat prostovoljne, še dlje.