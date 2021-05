Jourova v Slovenijo na pogovore o varnosti novinarjev

"O varnosti novinarjev je treba spregovoriti v vseh državah članicah, ne le v Sloveniji. Položaj se slabša povsod. Zaščita medijev in medijska svoboda bosta zame glavni temi med slovenskim predsedovanjem. Rada bi prišla v Slovenijo, da primerjamo 'zapiske' – kaj želimo mi, ali smo na isti strani, kako predsedstvo lahko pomaga," je dejala komisarka pred novinarji v Bruslju. "Z dialogom in za isto mizo lahko razjasnimo veliko stvari," je še dodala.

Lani so v EU zabeležili skoraj 900 napadov na novinarje in medijske delavce v 22 članicah. Večinoma je šlo za napade, povezane s poročanjem o protestih, je izpostavila komisarka. Opozorila je, da se poslabšuje predvsem varnost novinark. 73 jih je poročalo, da so bile žrtve napadov, večinoma sicer na spletu. "A kot lahko vidimo, se to lahko dogaja tudi zunaj spleta," je dodala in spomnila tudi na smrti Daphne Caruana Galizie, Jana Kuciaka in Kiriakosa Micotakisa.

Nova priporočila članicam za povečanje varnostni novinarjev v EU bodo uperjena predvsem v prepoznavanje zgodnjih svarilnih znakov. "V primeru umorjenih novinarjev je bilo kar nekaj svaril, predvsem stalne grožnje, oblasti pa se na to niso odzivale v zadostni meri,"je povedala Jourova.