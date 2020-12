Dvoličnost Szajerja in zahvala Fidesza za 'uveljavljanje konservativnih idej'

Policijska akcija zoper orgijo, ki se je, kljub protikoronskim ukrepom, odvijala v središču Bruslja in razkritje, da je na njej sodeloval tudi madžarski poslanec Jozsef Szajer, sicer tesen zaveznik madžarskega premierja Viktorja Orbana in član stranke Fidesz, je sprožila številne odzive v evropskem javnem prostoru. V stranki Fidesz pa pozdravljajo njegov odstop in sem mu zahvaljujejo za prispevek k "uveljavljanju konservativnih idej v evropskem političnem prostoru".

Številni poudarjajo, da ni največja težava v tem, da je Jozef Szajer kršil ukrepe, še manj v tem, da so ga zasačili golega v družbi moških, ampak predvsem v tem, da je zagreti podpornik t.i. tradicionalnih krščanskih vrednot in tudi eden osrednjih avtorjev madžarske ustave, ki homoseksualcem odreka številne pravice, s tem izkazal veliko hinavščino in dvoličnost.

icon-expand Jozsef Szajer FOTO: AP

Ker je Szajer vedel, da bo zaradi razkritja močno kompromitirana njegova integriteta, se je že preden so podatki pricurljali v javnost, odločil za odstop. Svojo, takrat presenetljivo potezo, je utemeljil z besedami, da politične bitke zahtevajo čedalje večji duševni napor. Ko pa so mediji razkrili podatke o njegovi udeležbi na zabavi, je madžarski poslanec moral znova pojasniti svojo odločitev. "Opravičujem se svoji družini, kolegom in volivcem. Prosim jih, naj poleg moje napake, moje delovanje ocenjujejo na podlagi 30-letnega predanega dela. Gre za mojo osebno napako, za katero sem odgovoren izključno jaz, zato prosim, da na podlagi tega ne obsojate moje domovine ali politične skupnosti," je dejal. Madžarski poslanec je skušal pojasniti tudi, kaj se je zgodilo po prihodu policije. Kot je znano, je namreč skušal pobegniti, policija pa ga je med begom prijela. "Potem, ko so policisti prosili za moje dokumente, jaz pa jih nisem imel pri sebi, sem ji povedal, da sem evropski poslanec." Policisti so nato v njegovem nahrbtniku našli tableto droge ekstazi, vendar Szajer zanika, da bi bi bila njegova ter poudarja, da ne ve, kdo jo je tam podtaknil. "Policiji sem ponudil, da opravim hitri test na prisotnost drog, vendar tega niso storili," je dejal.

icon-expand Bruseljski gejevski lokal Le Detour FOTO: Enex

Policisti so sicer v poročilu zapisali, da je 59-letni S.J. ob prijetju imel krvave roke ter da gre za poškodbe, ki jih je verjetno staknil pri begu s prizorišča - po pričevanju očividcev naj bi prostore zapustil s spuščanjem po žlebu. Policija ga je nato pospremila do doma, kjer jim je Szajer pokazal svoj diplomatski potni list. Tožilstvo v Bruslju je v izjavi potrdilo, da se je policija odzvala na pritožbe o hrupu, ki so jih podali sosedi na ulici Rue des Pierres v središču Bruslja. Ob prihodu pa so odkrili, da se v prostoru, kljub ukrepom zaradi epidemije, nahaja okrog 25, večinoma golih, moških. Dva od teh naj bi se sklicevala na diplomatsko indentiteto. Gre za 43-letnega D.O. in 33-letnega P.B.. Zenkrat sicer še niso uradno potrdili, da je šlo za orgijo. Belgijski HLN poroča, da je bil organizator zabave za 25 moških David Manzheley. "Naenkrat je bila moja dnevna soba polna agentov, ki so takoj zahtevali osebne izkaznice. Vendar mi smo bili goli, kako naj bi vendar takoj policistom predočili osebne dokumente," je dejal.