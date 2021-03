Belgijska snemalna ekipa posnela trenutek Szajerjeve aretacije

V objavljenem videu je moč slišati policiste, ki politika sprašujejo, zakaj je prostore zapustil skozi okno, na kar Jozsef Szajer odgovarja, da je moral. Policisti nato sporočijo postaji, da se v prostorih odvija zabava, da je Szajer poskušal zbežati ter da je utrpel poškodbe na rokah. V nadaljevanju prispevka posnetki belgijske ekipe prikazujejo notranjost prostorov, v katerih je potekala orgija.

Jozsef Szajer je dva dni po aretaciji tudi javno priznal, da se je udeležil orgije v Bruslju, ki jo je policija prekinila zaradi kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Zabava je potekala v znani bruseljski gejevski četrti, udeležilo pa se je je 25 moških, poleg Szajerja tudi več evropskih diplomatov.

Szajer je poskušal pobegniti, vendar so ga policisti ujeli med spuščanjem po žlebu. Policija je po prijetju v njegovi torbi našla mamila, a je Szajer trdil, da ne pripadajo njemu. Szajer je bil sicer znan po konservativni drži glede pravic homoseksualcev, razkritje pa je njegovemu ugledu prizadejalo hud udarec in mu nakopalo številne kritike. Szajer je zato tudi odstopil z mesta evropskega poslanca ter tudi iz stranke Fidesz. Opravičil se je družini, kolegom in volivcem. Prosil jih je, naj ta "spodrsljaj ocenjujejo na podlagi 30 let zavzetega in trdega dela".