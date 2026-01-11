Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Judovska deklica, a hkrati po naključju obraz nacistične propagande

San Francisco, 11. 01. 2026 16.54 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Hessy Levinsons Taft

Hessy Levinsons Taft, ki je kot dojenčica po ironiji zgodovine postala obraz nacistične propagande, je umrla 1. januarja na svojem domu v San Franciscu, stara 91 let. Njena življenjska zgodba je eden najbolj zgovornih dokazov absurdnosti in nevarnosti nacistične rasne ideologije.

Hessy Levinsons Taft se je rodila 17. maja 1934 v Berlinu judovskima staršema, latvijskima opernima pevcema. Ko je bila stara šest mesecev, sta jo starša dala fotografirati pri fotografu Hansu Ballinu. Fotografijo so kmalu zatem nacistični oblastniki izbrali za naslovnico revije Sonne ins Haus, ki je, kot piše The New York Times, iskala otroka kot utelešenje čiste arijske rase. Izbor je osebno potrdil propagandni minister Joseph Goebbels. Fotograf je pozneje priznal, da je fotografijo judovske deklice namenoma vključil kot ironično provokacijo.

Ko so njeni starši ugotovili, da se Hessyjina podoba pojavlja v oglasih, na razglednicah in v domovih po vsej Nemčiji, so živeli v strahu, da bi razkritje njenega judovskega porekla pomenilo konec zanje. Deklico so zadrževali v stanovanju in se izogibali javnosti. Leta 1937 so zapustili Nemčijo, se preselili v Latvijo, nato v Pariz, po nacistični okupaciji Francije pa zbežali v Nico in na Kubo. Leta 1949 so se dokončno naselili v New Yorku.

Dolga leta je družina zgodbo o naslovnici hranila kot strogo skrivnost. Levinsonsova jo je javnosti razkrila šele leta 1987 v knjigi Utišani glasovi: Preživeli judje iz Latvije se spominjajo, kjer je zapisala, da je bila prav ona tista judovska deklica, ki so jo nacisti razglasili za vzor arijske rase.

Hessy Levinsons Taft
Hessy Levinsons Taft
FOTO: Profimedia

V ZDA si je, kot poroča The New York Times, zgradila uspešno akademsko in strokovno kariero. Diplomirala je iz kemije na Barnard Collegeu, magistrirala na Univerzi Columbia in več kot 30 let delala pri Službi za izobraževalno testiranje v Princetonu v New Jerseyju, kjer je vodila programe za napredne srednješolske izpite. Pozneje je kot predavateljica kemije na Univerzi St. John's v New Yorku poučevala in raziskovala področje trajnostne rabe vode.

Hessy Levinsons Taft je pogosto poudarjala, da je v zgodbi o svoji naslovnici našla poseben občutek zadoščenja. Ironijo, da so nacisti kot ideal razglasili judovsko deklico, je razumela kot dobro maščevanje in kot dokaz notranje praznine njihove ideologije. Hkrati je opozarjala, da bi jo razkritje v času nacizma gotovo stalo življenja.

Izvode revije z znamenito naslovnico je podarila Muzeju holokavsta v Washingtonu in Yad Vashemu v Jeruzalemu, tretjega pa je zapustila svojim otrokom, navaja The New York Times.

Hessy Levinsons Taft nacistična propaganda arijska rasa druga svetovna vojna

Trčili turistična in ribiška ladja: turisti popadali v morje, umrla 18-letna Rusinja

bibaleze
Portal
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
cekin
Portal
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
moskisvet
Portal
Pri 23 letih zbolela za rakom
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
dominvrt
Portal
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
okusno
Portal
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445