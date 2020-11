Judovska skupnost na Dunaju je preživela številne grozote

Judovska skupnost danes na Dunaju šteje 12.000 ljudi in je bila skozi zgodovino pogosto tarča diskriminacije in načrtnega uničevanja. Najhujši je bil v času nacistične Nemčije, ko se je preselilo ali pa je bilo v holokavstu umorjenih več kot 185.000 ljudi. Vse od leta 1945 je bila tarča številnih napadov in groženj, v zadnjih desetletjih najpogosteje s strani arabskih in islamističnih teroristov.

icon-expand Sinagoga na Seitenstettengasse leta 1945-46: Je edina sinagoga, od več kot 90-ih, ki je preživela nacistično obdobje. FOTO: United States Holocaust Memorial Museum

Judje so na Dunaj prišli še v času rimskega imperija, a so, kot večina Judov po Evropi, pogosto imeli prepovedano politično ali drugačno družbeno sodelovanje. Vse to je še izhajalo iz zakoreninjenih diskriminatornih politik, ki so jih katoliške države vodile do Judov. Zadeve se se začele spreminajti šele v 18. stoletju, ko je bila skupnost že številčna in postajala vse bolj pomembna. Do največjega premika k priznavanju statusa judovske skupnosti je prišlo v senci pomladi narodov leta 1848, ko so številni narodi po Habsburški monarhiji zahtevali narodne pravice, razglašali svoje politčne programe in ustvarjali politične strukture. Judovska skupnost ni bila izjema, in že leta 1849 so dobili prve uradne reprezetativne organe, s pomočjo katerih so ustanavljali organizacije, ki so omogočale razcvet skupnosti na Duanju, predvsem v in okolici ulice Seitenstettengasse, oziroma distrikta Leopoldstadt.

Rast Hitlerjeve Nemčije je skrbel številne po Evropi, Judje pa so bili tudi načrtna tarča nacističnega programa, zato so bili številni zaskrbljeni za svojo prihodnost. Tudi stoletno zaničevanje in slabšalni odnos, vse večje številov nacistov, ter vseobsegajoča diskriminacija niso pripomogli k upanju za boljšo prihodnost v 30.-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1938 se je zgodilo najhujše, ko so v Avstrijo, brez boja, vkorakale nacistične divizije in podjarmile južno sosedo Nemčije. V tem trenutku je judovska skupnost na Dunaju, kjer je živela velika večina Judov v Avstriji, pristala pod diskriminatornimi in uničevalnimi zakoni nacistične Nemčije.

icon-expand Kmalu po vkorakanju nacistov na Dunaj so morali Judje ročno čistiti ulice glavnega mesta Avstrije. To je bil le začetek politik, ki so skoraj uničile nekdaj veliko skupnost. FOTO: United States Holocaust Memorial Museum

V času pripojittve Avstrije k Nemčiji (Anschluss) je na Dunaju živelo približno 185.000 Judov, večina se jih je morala izseliti, ali pa so bili umorjeni v nacistični "končni rešitvi", v kateri so želeli uničiti vse kar je judovskega, vključno z ljudmi, v Evropi. Do konca leta 1941 je več kot 130.000 Judov že zapustilo Dunaj, 20.000 jih je emigriralo v ZDA, od 60.000 kolikor jih je pa ostalo v mestu, je večina bila umorjenih v nacističnih koncentracijskih taboriščih. Konec vojne jih je dočakalo manj kot 2.000 in s tem je bila skoraj uničena ena največjih judovskih skupnosti v Evropi. Skupnost si na Dunaju ni nikoli opomogla, od 185.000 ljudi, ki jih je bilo leta 1938, jih je bilo leta 1945 v glavnem mestu Avstrije le še peščica. V naslednjih letih so se tako trudili vzpostaviti močno skupnost, a kot pravijo na organizaciji za Jude v Avstriji, danes populacija šteje le približno 12.000 ljudi. Danes so številni Judje na Dunaju pravzaprav prišli iz nekdanjih držav Sovjetske zveze, ki so se preselili zaradi boljših življenskih razmer in močnega anti-semitizma, ki je postajal vse večji problem v teh državah.

icon-expand Spomenik žrtvam Holokavsta na Dunaju. FOTO: Shutterstock

Teroristični napadi na judovske skupnosti Z nastankom Izraela po drugi svetovni vojni, so Judje postali ena najpomebmenjših tarč arabskih držav in fundamentalistov, ki so poleg same države, napadali tako posameznike po Evropi, kot tudi izvedli več terorističnih napadov. Tudi dunajska skupnost ni bila izjema in do zadnjega takšnega napada je prišlo 29. avgusta leta 1981, na sinagogo v ulici Seitenstettengasse. V napadu sta umrli dve osebi, ranjenih je bilo 21, varnostne organizacije pa so krivile palestinsko ekstremistično skupino Abu Nidal, bolj znano kot Fatah. Ta je bila zelo aktivna v Evropi, znana po napadih na dunajsko letališče leta 1985, najbolj znana operacija pa je bila zrušitev letala Pan Am 73. Financiranje in podporo je organizacija najpogosteje dobila od libijskega predsednika Moamerja Gadafija.

icon-expand Teroristični napadi na dunajskem letališču leta 1985. FOTO: AP

Številni napadi, ki so pretresali Evropo v prejšnjem stoletju, predvsem pa olimpijske igre leta 1972 v Munchnu so spremenile tudi zunanjepolitično delovanje Izraela. Ta se je začel bolj aktivno vključevati v varovanje in zaščito judovskih skupnosti po svetu, tudi Dunaj ni bil izjema in po napadih leta 1981 so uvedli strožje varnostne ukrepe v bližini sinagoge, dunajska policija pa varuje ulico Seitenstettengasse. Danes je življenje na tej ulici polno dogodkov, Judje pa živijo po celotnem mestu, a sinagoga predstavlja točko, kjer uspešno gradijo in varujejo kulturno življenje.