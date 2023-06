Judovski naseljenci divjali po Palestini: zažigali in uničevali

Več sto judovskih naseljencev je divjalo po palestinskem mestu Huvara in okoliških vaseh na severu Zahodnega brega. Metali so kamenje na hiše in sežigali avtomobile, polja in nasade oljk, poroča španska tiskovna agencija EFE. Predstavnik palestinskih oblasti v Nablusu je povedal, da so celo podtaknili ogenj pod reševalno vozilo in streljali na Palestince, ki so jim to skušali preprečiti.

Po poročanju izraelskega vojaškega radia je posredovala vojska in aretirala tri judovske naseljence.

Divjanje odgovor na smrt štirih Izraelcev

Divjanje je bilo odgovor na smrt štirih Izraelcev, ki sta jih v torek v napadu na bencinski črpalki in bližnji restavraciji nedaleč od judovske naselbine Eli na severu Zahodnega brega ubila Palestinca. Oba so po napadu ubili. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da je bil napad odgovor na ponedeljkov napad izraelskih sil v Dženinu.

Med ubitimi Izraelci so bili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dva judovska naseljenca iz Elija ter 17-letnik in mlad moški. Štirje Izraelci so bili ranjeni. Eden je po operaciji v težkem, a stabilnem stanju.