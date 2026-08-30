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Judovski naseljenci napadli novinarsko ekipo na Zahodnem bregu

Nablus, 30. 08. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Izraelski naseljenci v vasi Kusra

Več deset judovskih naseljencev je znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev.

Judovski naseljenci so avgusta oblegali in preprečevali dostavo osnovnih dobrin v vas Kusra v bližini Nablusa. Kljub kritikam in posredovanju izraelske vojske so naseljenci še vedno prisotni na območju. V soboto jih je več deset vdrlo v vas, metalo kamne v prebivalce in se zabarikadiralo v eni od tamkajšnjih hiš.

V bližnjem Jaludu pa so po poročanju NBC News zamaskirani naseljenci napadli in poškodovali člane njihove novinarske ekipe ter palestinsko žensko, s katero so želeli opraviti intervju.

"Odločno obsojam kriminalna nasilna dejanja, ki jih je v vaseh Kusra in Jalud zagrešila peščica izgrednikov, ki kršijo zakonodajo, povzročajo hudo krivico zakonito ravnajoči judovski skupnosti, ovirajo izraelsko vojsko pri izvajanju njenih misij in škodujejo ugledu Izraela v svetu," je v odzivu na nasilje dejal Netanjahu.

Tudi izraelski predsednik Jicak Hercog je obsodil napad v Kusri, medtem ko je izraelsko zunanje ministrstvo nasilje označilo za sramoto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasilje na zasedenem Zahodnem bregu, zlasti nasilje judovskih naseljencev nad Palestinci, se je v zadnjih letih okrepilo. Po podatkih palestinskih oblasti je bilo od 7. oktobra 2023, ko se je začela vojna v Gazi, na Zahodnem bregu v napadih judovskih naseljencev ali vojske ubitih več kot 1100 Palestincev. V istem obdobju je bilo po navedbah Izraela na območju ubitih najmanj 48 Izraelcev, civilistov in vojakov.

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