Judovski protestniki v ameriškem kongresu aretirani: 'Ne v našem imenu'

Protest je v sredo organizirala protisionistična judovska organizacija Judovski glas za mir, poročajo ameriški mediji. Med protestniki so bili Judi z molitvenimi šali in tudi rabini, več pa jih je bilo oblečenih v črne majice z napisi "Judi pravijo prekinitev ognja zdaj" in "Ne v mojem imenu".

Eden od protestnikov je po poročanju Washington Posta dejal, da so prišli zato, ker želijo tudi kot potomci tistih, ki so preživeli holokavst, preprečiti, da bi znova prišlo do genocida. Nosili so napise, kot so "Prekinitev ognja" in "Pustite Gazi živeti" ter "Naša kri je enake barve". Nekateri so nosili palestinske zastave in palestinske črno-bele rute.