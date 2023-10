Judovski protestniki zasedli glavno postajo v NY, Erdogan pozval na shod

V času, ko se je v petek zvečer začelo stopnjevati obleganje izraelske vojske Gaze, je več sto judovskih protestnikov med večerno prometno konico napolnilo glavno dvorano znamenitega newyorškega železniškega terminala Grand Central.

Oblečeni v črne majice z napisi "Judje pravijo prekinite ogenj" in "Ne v mojem imenu" so sedli na tla in zapolnili vsak kotiček terminala. Peli so pesmi, vzlikali gesla, kot je "Pustite Gazi živeti". Zahtevali so takojšnjo prekinitev spopadov. "Nič več orožja. Nič več vojn. Prekinitev ognja je tisto, za kar se borimo," so skandirali. Nekateri protestniki so se povzpeli na stopnišče in izobesili velike transparente, na katerih je pisalo: "Palestinci morajo biti svobodni" ter "Nikoli več velja za vse".

Zaradi protesta so začasno zaprli newyorški Grand Central Terminal, zaradi česar je bil moten železniški promet. Sledile so množične aretacije sicer miroljubnih protestnikov. Po podatkih tiskovne agencije AP je newyorška policija pridržala okoli 200 protestnikov. Na družbenih omrežjih krožijo posnetki vklenjenih protestnikov, ki hodijo v vrsti eden za drugim in vzklikajo: "Kaj hočemo? – Prekinitev ognja. – Kdaj to hočemo? – Zdaj."