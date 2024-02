'Judovskim bratom ne bomo več izdajali smučarske opreme'

Trgovina z antisemitskim znakom na gori Pischa nad Davosom, ki je znan po tem, da vsako leto januarja gosti svetovne voditelje v okviru Svetovnega gospodarskega foruma, se je znašla pod plazom kritik. Na znaku pred trgovino je namreč zapisano, da se je trgovina, "po vrsti zelo neprijetnih incidentov, med drugim po kraji sani, našim judovskim bratom" odločila prepovedati najem opreme, kot so sani in smuči.

Policija je nemudoma sprožila preiskavo zaradi morebitne kršitve švicarske zakonodaje, ki prepoveduje diskriminacijo in spodbujanje sovraštva, piše AP. Na znak so se ostro odzvali predvsem v švicarski zvezi judovskih skupnosti. "Znak je nedvomno diskriminatoren," je za AP sporočil generalni sekretar zveze Jonathan Kreutner. "To me pretresa, gre za res novo stopnjo drznosti."

"To je očiten antisemitizem," je dodal. "Celotna skupina gostov je kolektivno označena zaradi svojega videza in izvora."

Sprva je zveza načrtovala pravne ukrepe zaradi domnevne kršitve švicarske protirasistične zakonodaje, vendar je kasneje Kreutner sporočil, da bo to prepustil regionalnemu tožilcu, ki se z zadevo že ukvarja.

Kreutner je ob tem opozoril na vse večje število judovskih gostov v Davosu v zadnjih letih, kar kaže na to, da se "očitno počutijo zelo udobno in dobrodošlo v tem švicarskem mestu". A to se bo zdaj očitno spremenilo.

Kot pa je poudaril vodja turistične agencije v Davosu, Reto Branschi, naj bi nekateri judovski gosti imeli "težave s sprejemanjem in spoštovanjem pravil". Navedel je predvsem težave z odmetavanjem smeti in dodal, da se teh pravil ne držijo zlasti "ortodoksni Judje".

Do incidenta prihaja ob naraščajočem antisemitizmu povsod po Evropi in drugod, ki je v porastu vse od začetka vojne med Izraelom in Hamasom.