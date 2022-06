Jug Aten v plamenih, ogenj grozi hišam

Grški mediji poročajo, da je poleg gozda in drugega rastja zaenkrat poškodovanih predvsem več streh, vrtov in vozil, na prizadetem območju pa tudi ni oskrbe z elektriko. Potem ko se je ogenj zelo približal stanovanjskim zgradbam, so več prebivalcev krajev Vula in Glifada, okoli 20 kilometrov od središča Aten, danes evakuirali.

Župan Glifade, kjer je požar najprej izbruhnil, je povedal, da se je ta razširil iz visokonapetostne razdelilne transformatorske postaje.

Lani poleti je Grčijo zajel najhujši vročinski val zadnjih desetletij, nakar so izbruhnili številni požari, ki so v različnih delih države opustošili več 100.000 hektarjev gozda, grmičevja in kmetijskih površin. Škoda, ki je ostala za njimi, je bila največja po letu 2007.

V Grčijo bo sicer na pomoč pri gašenju požarov v naravi v kratkem odpotovalo 200 gasilcev iz šestih držav članic. Akcijo usklajuje mehanizem EU za civilno zaščito.