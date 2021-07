Jug Brazilije prekrila snežna odeja, Brazilci rajali na ulicah

Nenavaden vremenski pojav je povezan z veliko polarno zračno maso, ki je vstopila na območje južne Brazilije. Snežne padavine so začele naletavati na jugu Rio Grande do Sul. Sončen dan pa se je z vdorom oblakov, ki so prinašali sneg in ledeni dež, hitro začel spreminjati.

Sneg so zabeležili v mestih, kot so Pelotas, São Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau in Farroupilha. Več kot polovica regij Gaucho je tako dan zaključila z rekordnimi zimskimi padavinami, poročajo tuji mediji.