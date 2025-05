Čile in Argentino stresel potres, izdali opozorilo pred cunamijem

Prvi potres so zabeležili ob 13.58 po lokalnem času, sledilo je več popotresnih sunkov. Ameriški geološki zavod je sporočil, da je bil epicenter potresa 10 kilometrov pod oceanom 219 kilometrov južno od argentinskega mesta Ushuaia, poroča AP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi ameriški center za opozarjanje na nevarnost cunamija je javil, da visoki valovi grozijo 300-kilometrskemu območju okoli epicentra. Oblasti so prebivalcem naročile, naj ostanejo mirni, sledijo navodilom in se umaknejo na območja, ki so vsaj 30 metrov nad morjem.

V argentinskem mestu Ushuaia, ki velja za najjužnejše mesto na svetu, so lokalne oblasti za najmanj tri ure prekinile vse vrste vodnih dejavnosti in plovbo v prelivu Beagle na skrajnem južnem koncu Južne Amerike med Čilom in Argentino.

Čilski antarktični inštitut (INAHC) je za tiskovno agencijo Reuters potrdil, da evakuirajo tudi baze na Antarktiki.

Poročil o škodi in žrtvah zaenkrat ni.