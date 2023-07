Jug Evrope v zobeh 'peklenskega psa', temperature krepko čez 40 stopinj

Medtem ko se v Sloveniji spopadamo s posledicami uničujočih neurij, jug in jugovzhod Evrope ostajata v primežu vročinskega vala, ki bo trajal še vse do konca naslednjega tedna. Termometri bodo kazali blizu 40 stopinj, marsikje tudi krepko čez, padel bi lahko tudi evropski rekord iz predlanskega poletja –48,8 stopinje Celzija. Najbolj vroče bo na Siciliji in Sardiniji, pa tudi v Španiji, Grčiji, na Hrvaškem ...

icon-expand Vročinski val FOTO: AP

Medtem ko se v Sloveniji spopadamo s posledicami uničujočih neurij, jug in jugovzhod Evrope ostajata v primežu vročinskega vala, ki bo trajal še vse do konca naslednjega tedna. Za dele Italije so napovedane nevarne temperature vse do 48 stopinj Celzija, najvišje naj bi se povzpele na Sardiniji in Siciliji, kjer bi lahko bil ogrožen tudi evropski rekord 48,8 stopinje Celzija. Avgusta leta 2021 so ga izmerili prav na Siciliji.

Vročinski valovi lansko poletje so bili samo v Evropi krivi za 61 tisoč predčasnih smrti.

Opozorila veljajo za več mest na italijanskem škornju, med drugim za Rim, Bologno in Firence, rdeči alarm pa so prižgali za Sardinijo, Sicilijo in jug države. Do 40 stopinj in več naj bi se ogrelo tudi v Grčiji, Srbiji, na Hrvaškem, v Franciji in Španiji. Za jugovzhod Iberskega polotoka španski vremenoslovci napovedujejo do 45 stopinj Celzija, medtem ko je dejanska temperatura tal po poročanju Euronewsa ponekod celo presegla 60 stopinj. V Grčiji ne bo danes in v prihodnjih dneh nič kaj bolje, tudi tam namreč pričakujejo kar nekaj stopinj nad 40.

Izjemno vroč vikend in začetek tedna pričakujejo na Cipru, ki je letos zelo priljubljen med slovenskimi turisti, ogrelo naj bi se do 42 stopinj, v Srbiji in Romuniji jih za ponedeljek napovedujejo 39, v Slavoniji naj bi 40 stopinjam približali že v nedeljo. Sobota bo zelo vroča na Češkem, v Pragi, kjer je povprečna temperatura za ta čas 22 stopinj Celzija, jih bodo namerili 36, a se bo že v nedeljo nato vreme uneslo.

Za vročinski val je kriv anticiklon, ki je nastal nad Saharo in se prek Sredozemlja pomaknil nad Evropo. Italijanski meteorologi so ga po troglavem psu, ki po grški mitologiji varuje vhod v podzemlje, pekel, poimenovali Cerberus. Vztrajal bo dva tedna, z njim pa tudi peklenske temperature. Evropa ima letos za seboj najtoplejši junij od začetka meritev, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), medtem ko je bil prvi teden julija najtoplejši kadar koli v svetovnem merilu.