Jug Japonske prizadel močan potres, izdali opozorilo pred cunamiji

Tla so se stresla ob 16.27 po krajevnem času oziroma ob 9.27 po srednjeevropskem. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je imel potres magnitudo 6,8. Japonska meteorološka agencija je sicer poročala o magnitudi 7,1. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov.
Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem, ki velja za bližnji zaliv Ariake na zahodni obali Kumamota, približno 900 kilometrov jugozahodno od Tokia. Valovi bi lahko dosegli do enega metra, so še navedli.
Po prvih informacijah s terena naj bi bilo poškodovanih več ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45.000 gospodinjstev in objektov.
Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležili nobenih motenj v delovanju. V podjetju Kyushu Electric Power pa so navedli, da trije jedrski reaktorji, ki so v tistem trenutku delovali v regiji, še naprej obratujejo normalno.
Japonska premierka Sanae Takaiči je v sporočilu, objavljenem na X, pozvala prebivalce, naj se izogibajo obali, kjer je napovedan cunami. Vlada pa je ustanovila delovno skupino za zbiranje informacij, oceno morebitne škode in pripravo na reševalne akcije, če bo to potrebno.
"Življenja ljudi postavljamo na prvo mesto," je dejala premierka in pozvala prebivalce na močno pretresenih območjih, naj bodo previdni zaradi morebitnih močnih popotresnih sunkov.
Vlada je doslej izdala opozorila pred potresi za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagošima, Fukuoka, Saga, Oita in Mijazaki, ki so vse na južnem japonskem otoku Kjušu.
Močan potres z magnitudo 7,3 je prefekturo Kumamoto prizadel že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki po podatkih spletne enciklopedije Wikipedija zahteval več kot 270 smrtnih žrtev. Povzročil je tudi hude poškodbe na zgradbah, med drugim na znamenitem gradu Kumamoto. Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah.
Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Na otočju, kjer živi okoli 125 milijonov ljudi, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsako leto zabeležijo več sto potresov oz. okoli 18 odstotkov vseh potresov na svetu.
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