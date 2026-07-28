Jug Japonske prizadel močan potres, izdali opozorilo pred cunamiji

Tla so se stresla ob 16.27 po krajevnem času oziroma ob 9.27 po srednjeevropskem. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je imel potres magnitudo 6,8. Japonska meteorološka agencija je sicer poročala o magnitudi 7,1. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov.

Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem, ki velja za bližnji zaliv Ariake na zahodni obali Kumamota, približno 900 kilometrov jugozahodno od Tokia. Valovi bi lahko dosegli do enega metra, so še navedli.

Po prvih informacijah s terena naj bi bilo poškodovanih več ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45.000 gospodinjstev in objektov.

Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležili nobenih motenj v delovanju. V podjetju Kyushu Electric Power pa so navedli, da trije jedrski reaktorji, ki so v tistem trenutku delovali v regiji, še naprej obratujejo normalno.