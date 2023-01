Jug ZDA opustošilo več kot 30 tornadov, od hiš ostale le še razbitine

V hudih neurjih, ki so v četrtek zajela jug ZDA, je več kot 30 tornadov prizadelo več ameriških zveznih držav. Najhuje je bilo v Alabami, kjer je v neurju umrlo najmanj šest oseb. Ogromno ljudi je ostalo brez svojih domov, tornadi pa so premetavali vozila, trgali električne kable in za seboj pustili pas uničenja.

Obsežna in nenadna neurja, ki so v četrtek zajela jug ZDA, so povzročila ogromno gmotno škodo, v ameriških zveznih državah Alabama in Georgia pa je umrlo najmanj sedem oseb. Najhuje je bilo v kraju Old Kingston v Alabami, kjer je umrlo šest ljudi, potem ko je hiše razdejal tornado. Najmanj 12 ljudi je pristalo v bolnišnicah, še več pa jih je bilo lažje poškodovanih. Uničenih je bilo do 50 hiš, med njimi več mobilnih. Ena od prebivalk, ki je zatočišče pred tornadom našla v kopalnici, je dejala, da so nenadoma zaslišali močan veter, nato pa se je začela tresti hiša. Opustošenje je k sreči preživela, a doma nima več.

V Selmi v Alabami je tornado rušil tudi stavbe iz opeke, veter je premetaval avtomobile in daljnovode po vsem mestu, nad katerim se je vil dim zaradi požarov. V Georgii je umrl potnik v avtomobilu na cesti, na katerega je padlo drevo. Neurja so prizadela širše območje ameriškega juga. Iz Alabame, Georgie in Južne Karoline so poročali o najmanj 33 tornadih, opozorila pred tem nevarnim vremenskim pojavom pa so veljala tudi v Mississippiju in Tennesseju.

icon-expand Opustošenje po divjanju tornada v mestu Moundville v Alabami. FOTO: AP