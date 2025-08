'Jugoslavija je mrtva': na koncertu 400 zdravstvenih intervencij, aretirali pet oseb

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je sporočila, da so varnostne ukrepe izvajali od zgodnjih jutranjih ur. Popoldne so zaradi petja pesmi in vzklikanja sporočil neprimerne vsebine aretirali pet oseb, pozneje pa so zaradi enakega vedenja aretirali še enega moškega. Vsi so zavrnili upoštevanje ukazov policistov, proti njim pa poteka kazenska preiskava.