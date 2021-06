Jugovzhodna Francija pokopana pod točo, v Nemčiji močni nalivi povzročili poplave

Velike gomile toče na ulicah, ki so po poročanju tujih medijev merile od 60 do tudi enega metra, so morali prebivalci odstranjevati z lopatami in snežnimi plugi. Poročali so tudi o manjši škodi na hišah, nekateri domovi pa so zaradi izruvanih dreves, ki so padla na električni vod, ostali brez električne energije. Za zdaj ne poročajo o poškodbah.

Včeraj so za številna francoska območja izdali rumeno opozorilo pred nevihto, vendar pa so pozneje zvečer vsa opozorila odpravili. Tekom današnjega dne pa je gasilska enota Vosges izdala nova opozorila in prebivalce v Plombièresu in bližnjem Remiremontu pozvala, naj omejijo svoje gibanje ter ostanejo "izjemno pozorni".

Vodja komunikacij lokalnih služb za nujne primere Romain Munier je za francoske medije dejal, da se je nabralo do 60 centimetrov toče ter da "se je na širšem območju v šestih minutah nabralo do 10 milimetrov vode". Meteorna voda je poplavila več ulic in kleti.

Tudi Švico je zajela ogromna toča. Ledene kocke so merile do sedem centimetrov.

V Fribourgu so policijo in gasilce poklicali kar 300-krat, reševali so tudi šolski razred 16 otrok in dveh odraslih, ki so ostali ujeti v toči. Šest otrok in eno odraslo osebo so odpeljali v bolnišnico.

V poplavah v Nemčiji ujeti številni avtomobili

Močni nalivi so včeraj in danes zajeli nekatere dele Nemčije ter povzročili obsežne poplave. Po poročanju policije in železniškega operaterja Deutsche Bahn je bilo v nemškem mestu Stuttgart in njegovi okolici poplavljenih več cestnih predorov, železniške storitve pa so bile popolnoma ustavljene.