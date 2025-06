Jugozahod Turčije zbudil močan potres, ljudje v paniki skakali skozi okna

Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih regijah, med drugim na grškem otoku Rodos, je poročala turška televizija NTV .

"Vse naše ekipe so na terenu. Po prvih informacijah se stavbe niso zrušile. 14-letna deklica je med potresom doživela napad panike. Odpeljali so jo v bolnišnico, a je na žalost umrla. V epicentru potresa je 69 ljudi v paniki skakalo z višine, vsi so prejeli pomoč," je po potresu dejal turški minister za notranje zadeve Ali Yerlikaya.