Poljakinjo, ki trdi, da je Madeleine McCann, obtožili zalezovanja

23-letno Julio Wandel oz. Wandelt so v sredo aretirali na letališču v Bristolu, kamor je prispela z letalom iz poljskega Wroclawa, je potrdila britanska policija.

Obtožena je zalezovanja zakoncev McCann in njunih otrok Seana in Amelie. 2. maja in 7. decembra lani naj bi družino obiskala na njihovem domu. Prav tako jih je redno klicala, jim pošiljala glasovna sporočila in pisma.

Če bo obsojena, ji grozi do 12 mesecev zapora in oz. ali denarna kazen, poroča Guardian. 7. aprila bo potekalo zaslišanje na sodišču, do takrat pa bo ostala v priporu.