Julija Navalna: Kandidirala bom za rusko predsednico

Julija Navalna, katere mož, najbolj glasen kritik predsednika Vladimirja Putina, je bil obsojen na 19 let zaradi ekstremizma, februarja pa je umrl v kazenski koloniji v Rusiji, je nasledila moževo kritičnost do ruskih oblasti in namerava v prihodnosti v tem še bolj aktivno delovati. Ob predstavitvi knjige Patriot, ki jo je njen mož pisal pred smrtjo, je ponovila, da namerava nadaljevati njegov boj za demokracijo. "Ko bo pravi čas, se bom udeležila volitev. Kot kandidatka," je poudarila. "Moj politični nasprotnik je Putin in storila bom vse, da bo njegov režim padel."

Julija Navalna FOTO: AP icon-expand

Zaenkrat si njegovo vladavino trudi spodkopati iz Združenega kraljestva, kajti dokler je na oblasti Putin, se ne more vrniti. A kljub temu se veseli dneva, za katerega verjame, da bo kmalu prišel, ko se bo Putinov čas končal in se bo Rusija ponovno odprla. Tako kot je nekoč verjel njen mož, je tudi sama prepričana, da bodo še priložnosti za svobodne in poštene volitve. Ko se bo to zgodilo, pravi Navalna, bo tam čakala. Njena družina je sicer v boju proti ruskemu režimu pretrpela že mnogo, najprej z neprestanim bojem moža proti ruskemu režimu, na koncu pa so se morali soočiti tudi z njegovo smrtjo. Kot je dejala, od smrti moža razmišlja o tem, kako so ta prepričanja in odločitve njiju vplivale na njuna otroka, 23-letno Dašo in 16-letnega Zaharja. "Razumem, da si tega nista sama izbrala." A Navalni je vztrajal, njegove preiskave v okviru protikorupcijske fundacije si je na spletu ogledalo na milijone ljudi, med drugim je po zadnji aretaciji objavil tudi videoposnetek, v katerem je trdil, da je Putin ob Črnem morju zgradil palačo v vrednosti milijarde dolarjev. "Ko živiš znotraj tega življenja, razumeš, da ne bo nikoli obupal, in prav zaradi tega ga imaš rad," je pojasnila Navalna.

Velikokrat je namreč šlo po zlu, leta 2020 je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, zdravil pa se je v Nemčiji. Kot so kasneje odkrili preiskovalci Bellingcat, s katerimi je sodeloval, je bila zastrupitev povezana z rusko varnostno službo FSB. Z ženo sta se januarja 2021 vrnila v Rusijo, kjer so ga takoj po pristanku aretirali. Mnogi so se takrat spraševali, zakaj sta se sploh vrnila, saj sta pričakovala takšen scenarij. "O tem ni bilo mogoče razpravljati. Treba ga je bilo le podpirati. Vedela sem, da se želi vrniti v Rusijo, da želi biti s svojimi podporniki in da želi biti zgled vsem ljudem ter pokazati, da se ni treba bati diktatorja." Kot je pojasnila, si ni nikoli dovolila pomisliti, da bi ga lahko ubili. "Tako življenje sva živela desetletja in gre za to, da si deliš te težave, te poglede." Navalni je v samici v kazenski koloniji preživel kar 295 dni, prikrajšan pa je bil tudi za telefonske klice in obiske. "Samica je namenjena ljudem za največ dva tedna, to je najhujša kazen. Moj mož pa je bil tam skoraj celo leto," je opozorila Navalna. Bilo naj bi ji tudi onemogočeno oditi k njemu na obisk, Navalnega pa naj bi stradali, mučili in zadrževali v groznih razmerah.