Julija Navalna: Združimo se in močno udarimo po Putinovem režimu

Julija Navalna za smrt svojega moža krivi Vladimirja Putina . Včeraj je objavila video izjavo, ki je, kot ocenjuje BBC , premišljen korak, s katerim bo zagotovo pridobila politično pozornost. Posnetek, kot piše BBC , je zelo prepričljiv, v njem pa je vdova Navalnega povsem skrušena od bolečine. Kot opisuje sama, ima zlomljeno srce, bolečina jo je razklala, a bes jo žene, da nadaljuje moževo misijo. Kot je dejala, želi uresničiti njegovo vizijo 'lepe Rusije prihodnosti', da njegova smrt ne bi bila zaman. Vse do zdaj je bila Navalna zadržana in oddaljena, a izjava kaže, da je ženska ogromne notranje moči, piše BBC.

Navalna je že nagovorila zunanje ministre EU, ki so podali izjavo o "ogorčenosti" nad smrtjo Navalnega. Toda težko je verjeti, da bi lahko postala vodilna opozicijska sila v Rusiji. Julija Navalna se ta trenutek namreč nahaja v tujini. Ker je Putina pravkar obtožila umora svojega moža, bi bilo potovanje nazaj v Moskvo zelo tvegano. Znotraj Rusije je politična organizacija Navalnega prepovedana kot ekstremistična. Pritisk na opozicijo se je stopnjeval, podporniki Navalnega so ali v zaporu, kot je bil on, ali pa so pobegnili v izgnanstvo, da bi se izognili aretaciji.

Vladimir Putin je zadnji dve desetletji na oblasti namreč sistematično zatrl vso opozicijo, zato Navalna nima skorajda nikogar, ki bi ga lahko vodila. A kot je prepričana, gore rož ob spomenikih Navalnemu po vsej Rusiji kažejo, da si veliko ljudi želi sprememb. Vsakič, ko jih odstranijo, ljudje prinesejo več rož. To je dejanje tihega in mirnega upora, je prepričana. In prav te Ruse nagovarja vdova Navalnega s svojim videoposnetkom, v katerem ljudi poziva, naj se združijo in "močno udarijo" po Putinovem režimu.