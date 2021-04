Julija Navalni o svojem možu: Težko govori, močno je shujšal

Julija Navalni je svojega soproga Alekseja obiskala v kazenski koloniji Pokrov in na družbenih omrežjih sporočila, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Kot je zapisala, je močno shujšal, težave ima tudi pri govoru, hitro se utrudi. Kljub temu mu še vedno ne dovolijo, da bi ga obiskal osebni zdravnik.

Poročali smo že, da 44-letni opozicijski politik Aleksej Navalni v znak zahteve po ustrezni zdravstveni oskrbi v zaporu zaradi bolečin v hrbtu in nogah že vse od 31. marca gladovno stavka. Vmes je trpel zaradi visoke vročine in hudega kašlja, izgublja tudi občutek v rokah in nogah. Njegova soproga Julijaje na Instagramu zapisala, da ga je obiskala v kazenski koloniji v mestu Pokrov 100 kilometrov vzhodno od Moskve. "Danes sem šla na zmenek. Na najboljši zmenek v mojem življenju. Najbolj kul tip nasploh me je povabil v sobo 3x2 metra in komunicirala sva skozi steklo in telefonsko slušalko," je šaljivo začela zapis, nato pa nadaljevala: "A to ni tako zelo pomembno. Še vedno je enako vesel in optimističen. Res je, da govori s težavo, od časa do časa odloži slušalko in se uleže na mizo, da si spočije. Zelo je shujšal, pri svojih 190 centimetrih tehta le še 76 kilogramov." To pomeni, da je Navalni, odkar je prejšnji mesec prišel v zapor, shujšal že 16 kilogramov, poroča Reuters.

"Zdravnik ga ne sme obiskati. Čeprav je to povsem zakonita zahteva katere koli osebe – pravica do zdravnika,"v svojem zapisunadaljuje Julija."Nikoli še nisem videla kože, tako tesno ovite okoli lobanje, ampak vem, da se ne bo vdal. Na Instagramu piše smešne objave in se celo bori za Koran. Toda po srečanju z Aleksejem me še bolj skrbi zanj. Vse vas pozdravlja. Ni imel več moči, da bi še kaj dodal. No, bom pa jaz dodala – preprosto najboljši je. Vsekakor bo vse v redu."

icon-expand Aleksej Navalni je v zaporu močno shujšal. FOTO: AP

Člani njegove odvetniške ekipe, ki so ga obiskali prejšnji teden, so zahtevali, da ga premestijo v običajno bolnišnico. A Kremelj je sporočil, da Navalni ni upravičen do posebne obravnave. Osebje v zaporu trdi, da mu nudijo primerno oskrbo, ki pa jo on sam zavrača. Zaradi znakov respiratornih težav, zlasti visoke vročine, so ga sicer prepeljali na opazovanje v zaporniško zdravstveno enoto, toda njegova ekipa je potrdila, da so ga že premestili nazaj v zaporniško celico. Tudi tiskovna agencijaRIAporoča, da je ruska zaporniška služba v torek sporočila, da je zdravniška komisija ocenila njegovo zdravje kot zadovoljivo in da so ga 9. aprila iz klinike premestili nazaj v glavni del zapora. Spomnimo. Navalni, najbolj znan nasprotnik predsednika Vladimirja Putina, je bil aretiran sredi januarja, ko se je iz Nemčije, kjer so ga zdravili zaradi zastrupitve, vrnil v Rusijo, in je bil februarja obsojen na dve leti in pol zapora zaradi obtožb o poneverbi.