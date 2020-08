Julija Timošenko se bori s koronavirusom

Lokalni mediji so poročali, da je z novim koronavirusom okuženih več članov družine nekdanje ukrajinske premierke Julije Timošenko . Timošenkova je zaslovela leta 2004 kot vodja množičnih protestov proti korupciji in volilnim prevaram, poznanih pod izrazom oranžna revolucija. Dva mandata je bila ukrajinska premierka.

Nato je leta 2010 na predsedniških volitvah izgubila proti proruskemu politiku Viktorju Janukoviču, naslednje leto pa so proti njej uvedli več preiskav in jo tudi obsodili na sedem let zapora. Izpuščena je bila leta 2014, ko so množični protesti odnesli Janukoviča. Pozneje se je še dvakrat neuspešno potegovala za predsedniški položaj.

V Ukrajini so doslej našteli 105.000 primerov okužb z novim koronavirusom in 2270 smrti bolnikov s covidom-19.