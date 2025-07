Junak Zoran med letom ustavil 'terorista': Reagiral sem nagonsko

Zoran Nasteski je med letom moškega, ki je začel kričati, podrl na tla in ga držal do pristanka, ko ga je prevzela škotska policija. Medtem so v Veliki Britaniji začeli preiskavo terorističnega napada.

Indijski YouTube kanal NDTV je objavil videoposnetek incidenta, ki prikazuje trenutek, ko Nasteski premaga potnika, ki kriči, da ima bombo in žali ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Nasteski je videoposnetek objavil tudi na svojem YouTube kanalu.

"Včeraj zjutraj (27. julija) sem šel na počitnice v Glasgow. Deset minut pred pristankom je mimo mene šel moški, ki je v rokah držal kavo in telefon. Sprva sem se bal, da me bo polil z vročo kavo, zato sem se skril. Nato je začel kričati, da ima bombo in da bo sestrelil letalo, da bi dokazal, da je Trumpova politika napačna," je rekel Nasteski.

Potnike je zajela panika, je dodal Nasteski, otroci so kričali, posadka pa je bila vidno razburjena.