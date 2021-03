Junaki: najprej ujeli otroka, nato na varno pomagali staršem

Družina je bila ujeta v gorečem stanovanju v kraju Nantes."Zaradi dima so se že dušili," je BFMTV povedala priča. Zaradi gostega dima je bilo tudi prepozno, da bi člani družine stavbo zapustili po stopnicah. Priče so lahko tako le še poslušale njihove obupane krike na pomoč.

Nekaj prič se je zato odločilo priskočiti na pomoč. Prinesli so vzmetnice, na katere so lahko starši najprej vrgli otroka. "To je bila še zadnja možnost, da preživi. Še minuta ali dve v stanovanju, pa bi umrl," je povedal eden od sodelujočih v reševalni akciji.

Ko je bil otrok na varnem, je več mlajših moških splezalo po stavbi in na varno pomagalo še staršem.

Požar so pogasili gasilci, družino pa so odpeljali na preiskave v bolnišnico. Gasilci so sporočili, da je bilo v intervenciji rešenih devet ljudi, nihče pa ni bil huje poškodovan.