Junaška mati po brodolomu z dojenjem rešila svoja otroka, nato umrla od dehidracije

Ko so jih namreč sredi oceana reševalci našli, so zagledali tragičen prizor: otroka sta se na majhnem belem čolnu oklepala materinega trupla. Takoj so ju odpeljali v bolnišnico zaradi hude dehidracije in sončnih opeklin. Za njuno mati pa je pomoč žal prišla prepozno. 40-letnica je umrla zaradi dehidracije in posledičnega pomanjkanja elektrolitov, kar je povzročilo odpoved vitalnih organov.

Mariely Chacon je svoja otroka Jose Davida in Mario Beatriz Camblor Chacon uspela obdržati pri življenju, tako da je žrtvovala sebe. Da bi obdržala energijo in proizvajala mleko, s katerim je hranila svoja otroka, je pila lasten urin. A po štirih dneh brez vode in hrane je njeno telo povsem dehidriralo.

Med izletom na venezuelski otok La Tortuga v Atlantskem oceanu je skupina devetih ljudi doživela brodolom, ko je v njihovo ladjo treščil ogromen val. Pet ljudi je izginilo v oceanu. Štiri osebe, mama z dvema otrokoma in njihova varuška, pa so se obdržale na razbitinah ladje, na katerih so kar štiri dni pluli po morju, brez hrane in vode.

Brodolom je preživela tudi varuška, ki se je rešila tako, da je splezala v hladilnik, ki je plul po vodi. Medtem oblasti še vedno iščejo preostalih pet ljudi: Remisa Davida Camblorja, moža preminule 40-letnice in očeta njenih otrok, ter štiri člane posadke. A upanja, da jih bodo našli žive, je vse manj.

Oblasti so za lokalne medije potrdile, da sta otroka zunaj smrtne nevarnosti, vendar pa sta utrpela poškodbe in doživela hudo travmo, zaradi katere sta razvila posttravmatsko stresno motnjo.

Pomorska nesreča se je zgodila 3. septembra, malo po 9.30, ko je izletniška ladjica Thor odplula iz venezuelskega pristaniškega kraja Higuerote proti otoku La Tortuga. Vrnitev ladjice je bila predvidena za 5. september.

"Pristaniške oblasti so bile 5. septembra okoli 23. ure obveščene, da ladja nikoli ni prispela na destinacijo niti se ni vrnila v pristanišče iz katerega je odplula. To je sprožilo iskalno akcijo," je sporočila venezuelska pomorska služba INEA. Nato so bili 6. septembra ob 18.20 obveščeni o majhnem belem plovilu, ki ga je odnašalo v bližini otoka La Orchila. Naslednji dan so našli reševalni čoln in hladilnik, na katerih so plule štiri osebe, od tega dva otroka.

"Mati, ki je umrla, je uspela svoja dva otroka obdržati pri življenju s tem, ko je pila lasten urin, da jih je lahko dojila," so potrdile oblasti. Obdukcija je pokazala, da je umrla le tri ali štiri ure preden so jih našli reševalci.

Ob tem so poudarili, da bi, če bi skupina imela napravo za oddajanje radijskega ali GPS signala, ali kakšen drug pripomoček za klic v sili, to prav gotovo močno povečalo možnosti za hitrejše reševanje in nenazadnje za preživetje matere.